Blog: Bühnenprogramm beim Wacken Open Air startet

Das Wacken Open Air gilt als größtes Metal-Spektakel der Welt. 75.000 Fans werden auch in diesem Jahr in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg erwartet. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 30. Ausgabe des Festivals.

Die Firefighters vor dem großen Auftritt

Heute startet das Bühnenprogramm beim Wacken Open Air. Zum inoffiziellen Beginn des Festivals haben auch die Wacken Firefighters ihren großen Auftritt. Aber wer spielt eigentlich mit? Wir haben einige Band-Mitglieder getroffen und berichten im Podcast "Ein Dorf sieht Schwarz" auch direkt aus dem fahrenden Metal-Train.

Die bekannteste Feuerwehr-Kapelle der Welt NDR 1 Welle Nord Autor/in: Eva Schulze-Gabrechten und Kai Salander Am Mittwoch haben die Wacken Firefighters ihren Auftritt beim Wacken Open Air. Wir haben die Mitglieder des Musikzug vorab getroffen und berichten außerdem direkt aus dem Metal-Train.







Kommt der Schlamm?

Am Mittwoch soll es in Wacken regnen. "Überhaupt nicht wild", findet Toni. Schließlich besteht damit die Chance auf den Wacken-typischen Schlamm.

Das Wacken-Wetter für Mittwoch NDR 1 Welle Nord Täglich präsentieren die Besucher vom Wacken Open Air den Wetterbericht für den kommenden Tag. Toni berichtet, dass es Mittwoch regnen soll.







Der Herr der Lichter und Lampen

Wie sorgen die Techniker für den guten Klang bei einem Metal-Festival? Wir durften heute schon auf die großen Bühnen und haben nachgefragt.

Unterwegs mit dem Stage-Manager NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 30.07.2019 20:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Wenige Stunden vor Beginn des Festivals ist auf den großen Bühnen noch viel zu tun. Simon Jacobsen kümmert sich darum, dass bei den Konzerten später alles funktioniert.







Vorglühen mit Vorfreude

Was machen die Metalheads eigentlich die ganze Zeit in Wacken, bevor die Musik losgeht? Wir haben uns umgesehen.

Bilder des Tages: Vorglühen in Wacken





















Warten auf den Metal-Train

In München warten die Metalheads auf den Sonderzug nach Wacken. Wir begleiten sie auf der Fahrt durch die Republik.

Aprilwetter zum Wacken Open Air

Viele Jahre lang galt Wacken als besonders schlammige Angelegenheit. Im vergangenen Jahr war es heiß und trocken. Was wünschen sich die Fans für dieses Jahr? Wir haben nachgefragt!

Ruhiger Start für die Polizei

Seit Montag ist die Polizei auf den Straßen rund um Wacken und auf den Campingplätzen im Einsatz. "Der gestrige Tag und die Nacht verliefen aus polizeilicher Sicht überaus friedlich", sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Nach ihren Angaben sind bereits 37 Prozent der Campingflächen belegt und gut 20.000 Besucher auf dem Festivalgelände eingetroffen. "Meldungen über schwimmende Zelte oder sonstige Folgen der andauernden nächtlichen Regenfälle gingen bei den Einsatzkräften bisher nicht ein", so Neufeld.

Der Kaffee ist fertig...

Weiter Probleme bei der Bahn

Nach dem Oberleitungsschaden am Montag im Bereich des Elmshorner Bahnhofs läuft der Verkehr immer noch nicht rund: Zwar ist mittlerweile ein Gleis wieder frei, nach Angaben der Deutschen Bahn müssen Pendler und Reisende sich aber auch Dienstagmorgen noch auf Ausfälle und Verspätungen auf den verschiedenen Strecken einstellen. Der RE 6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland startet und endet nach Angaben der Deutschen Bahn im Moment in Elmshorn. Gestern Mittag hatte ein IC bei Tornesch eine Oberleitung abgerissen. Beide Gleise waren für mehrere Stunden gesperrt, zahlreiche Pendler strandeten am Bahnhof. Darunter waren auch Hunderte Menschen, die nach Wacken wollten.

Stillstand im Dorf

In den Dörfern rund um Wacken geht es meist beschaulich zu: Es gibt keine Ampeln, keinen Stau und kurze Wege. Bei der An- und Abreise zum Wacken Open Air ist das allerdings anders. Darum geht es in der neusten Podcast-Folge von "Ein Dorf sieht Schwarz".

Im Schneckentempo durch die Dörfer NDR 1 Welle Nord - 30.07.2019 06:00 Uhr Autor/in: Eva Schulze-Gabrechten und Kai Salander Wenn die Besucher zum Wacken Open Air anreisen, steht der Verkehr in den umliegenden Dörfern zeitweise still. Einige Anwohner flüchten, andere nehmen es mit Humor.







