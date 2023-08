Wacken-Abreise: Das sollten Festivalbesucher beachten Stand: 05.08.2023 14:24 Uhr Dreckige Autos, verschlammte Zufahrten: Vor der Wacken-Abreise befürchten viele Festivalbesucher nicht nur lange Staus, sondern auch Schäden an ihren Fahrzeugen.

von Jörn Zahlmann

Früh aufstehen und das Auto oder Wohnmobil zügig reinigen: Das sind die wichtigsten Schritte für Metalheads, um möglichst schadens- und stressfrei vom Wacken Open Air nach Hause zu kommen. "Nutzt insbesondere die verkehrsarmen frühen Morgenstunden des Sonntags", empfiehlt der Veranstalter. "Grundsätzlich wollen wir gewährleisten, dass es ein Großteil von euch am Sonntag aus eigener Kraft von den Flächen schafft. Hierfür werden wir die Hauptzufahrten von und zu den Flächen soweit es geht präparieren, sodass ihr mit eurem Fahrzeug selbstständig die Abfahrt antreten könnt", heißt es weiter.

Regnerischer Abreise-Tag vorausgesagt

Auch eine Abreise am späten Sonnabend sei sinnvoll. Für die kommende Nacht und den Sonntag ist wieder Regen angesagt. Das Allerwichtigste bei der Abreise: vorsichtig fahren und einander helfen, wenn das Auto stecken bleibt.

Veranstalter: Mit Abreise warten, bis Flächen trocken sind

Am frühen Sonnabendnachmittag rieten die Veranstalter dazu, nicht verfrüht abzureisen, weil viele Wege noch einer Kraterlandschaft glichen: "Sonne und Wind trocknen die Flächen schnell ab. Wartet mit der Abreise, bis die Flächen trockener sind." Zuvor hatten sich schon viele Besucher in hunderten Fahrzeugen auf den Weg nach Hause gemacht. Im Infield war nach NDR Schleswig-Holstein Informationen merklich weniger los als noch am Vortag.

Tankstellen bieten Sonderpreise für Autowäsche an

Besonders die verschlammten Unterböden ihrer Autos bereiten vielen Festivalbesuchern Sorgen. Vor der Abreise empfiehlt der ADAC daher, das Auto vom gröbsten Dreck zu entfernen. "Hierzu eignet sich natürlich am besten Wasser aus einem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger. Da dies jedoch auf einem Festivalgelände wohl kaum zur Verfügung steht, bleibt nur noch die händische Grobreinigung mit einem Besen oder ähnlichem", teilt der ADAC mit. Ohne Reinigung könnte es teuer werden, denn Wasser und Schmutz sind der perfekte Nährboden für Rost. Tankstellen unter anderem in Itzehoe und Wilster bieten am Sonntag Autowäschen zum Sonderpreis an.

Vorsicht beim Abschleppen durch tiefes Gelände

Wenn Fahrzeuge abgesackt sind, muss laut ADAC unbedingt überprüft werden, ob zum Beispiel Bremsschläuche im Schlamm stecken. Sind die Furchen auf den Wegen zu tief, können beim Abschleppen massive Schäden entstehen, wenn die Fahrzeuge aufsetzen. "Die Schlepper sind als offizielle Produktionsfahrzeuge gekennzeichnet. Wer den Dienst in Anspruch nimmt, muss ein Schreiben unterzeichnen, dass die Schlepperfahrer nicht für eventuelle Schäden am Fahrzeug haften", teilt der Veranstalter mit. Abschleppösen müssen vormontiert sein.

ADAC: Auto nach dem Festival durchchecken

Zuhause sollten Festivalbesucher ihr Auto entweder selbst auf Schäden untersuchen oder im Zweifel eine Werkstatt aufsuchen. Der Automobil-Club hat sich nach eigenen Angaben mit Sonderschichten und erhöhtem Personaleinsatz auf die "Schlammschlacht von Wacken" vorbereitet. Das Abschleppen von steckengebliebenen Fahrzeugen übernimmt aber nicht der ADAC, sondern Trecker und Landmaschinen in Abstimmung mit dem Veranstalter.

Autobahn-Sperrung wie 2015?

Die Autobahn-Meisterei rechnet während des Abreiseverkehrs auf der A23 mit verschmutzen Wacken-Fahrzeugen und ist nach Angaben der Autobahn GmbH darauf vorbereitet. Es gebe eine Ruf-Bereitschaft und bereitstehende Reinigungsfahrzeuge. Eine Autobahn-Sperrung - wie beim Wacken Open Air 2015 - soll es nur im absoluten Notfall geben. Darüber würden Polizei und Autobahn-Meisterei gemeinsam entscheiden.

