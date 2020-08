Stand: 24.08.2020 06:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei neue Corona-Infektionen in SH

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist nahezu gleich geblieben. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, gibt es zwei neue Fälle - und damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.904 bestätigte Infektionen. Die meisten Fälle gibt es mit 727 im Kreis Pinneberg, die wenigsten mit 69 in Flensburg. An Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen aber erfahrungsgemäß niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2020 08:00

Bußgeld für Maskenmuffel im HVV

Wer in Hamburg und Schleswig-Holstein in den Bussen, Bahnen und Fähren des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) ohne Maske mitfährt, muss ab heute ein Bußgeld zahlen. Die Änderung der Beförderungsbedingungen, die heute in Kraft tritt, setzt für alle Reisenden ohne korrekt sitzenden Mund-Nasen-Schutz eine Strafe von 40 Euro fest. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2020 07:00

NRW-Ministerpräsident Laschet in SH

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht heute Schleswig-Holstein. Zusammen mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird er sich unter anderen bei der Erdöl-Raffinerie Heide informieren, wie sogenannter grüner Wasserstoff gewonnen und genutzt wird. Danach ist er in Enge-Sande in Nordfriesland und besucht ein Hightech-Trainingszentrum. Dort werden Helfer auf Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen trainiert. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2020 06:00

Schulen in SH : Ab heute Maskenpflicht

Seit heute gilt in Schleswig-Holstein eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen. Schüler und Lehrer aller Jahrgänge müssen demnach auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nur im Klassenraum oder innerhalb der eigenen Lerngruppe dürfen die Masken abgenommen werden. Eine entsprechende Verordnung hat die Landesregierung am Sonnabend erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2020 06:00

Wetter: Sonne, aber auch teils kräftige Schauer

Heute gibt es etwas Sonne, aber auch dickere Quellwolken und kräftige Schauer. Dazu sind vereinzelt auch Gewitter möglich . Der Regen lässt später von Nordfriesland und Angeln her nach, dort wird es schnell freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad am Fehmarnsund bis 19 Grad in Pinneberg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad in Rendsburg und 18 Grad auf Amrum.

24.08.2020 | 06:00 Uhr