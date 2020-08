Stand: 04.08.2020 06:43 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Garg: Gesundheitsminister im dauerhaften Krisenmodus

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) musste während der Corona-Krise viele weitreichende Entscheidungen treffen. Eigentlich hat er derzeit kaum Zeit, sich Gedanken über die schlechten Umfragewerte der FDP auf Bundesebene zu machen. Für die Opposition sei die Pandemie eine schwierige Zeit, sagt Garg im Sommerinterview mit NDR Schleswig-Holstein. Gerade diese Krise müssten die Liberalen aber als Chance begreifen - und ihr Themenspektrum erweitern: Als Beispiele nennt er Pflege und Gesundheitsversorgung. Diese Themen müsse man mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik zusammenführen, so Garg. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2020 08:00

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 27 Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.494 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 03.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 27 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 156 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. 20 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2020 10:00

Mehr als 3.000 Urlauber lassen sich testen

Die fünf Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein werden gut genutzt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung haben sich seit vergangenem Freitag schon mehr als 3.000 Urlauber auf das Virus testen lassen. "Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet", sagte Nicolaus Schmidt von der Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein. Nach seinen Angaben ist vor allem viel los an den Teststationen in Kiel und am A7 Grenzübergang Ellund. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2020 08:00

Fahnenmast erschlägt Frau auf Kieler Rathausplatz

Eine junge Frau ist am Montagmorgen auf dem Kieler Rathausplatz von einem Fahnenmast erschlagen worden. Die 23-Jährige gehörte nach Informationen der Stadtverwaltung Kiel zu einer Gruppe von Auszubildenden, die an diesem Tag ihre Ausbildung im Kieler Rathaus begannen. Die etwa 50 jungen Leute stellten sich offenbar gerade für ein Gruppenfoto auf dem Rathausplatz auf. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2020 07:00

Mundschutz auf Helgoland erst ab Mittwoch Pflicht

Auf der Nordseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) ist von Mittwoch an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht - zumindest in einem bestimmten Zeitraum und an bestimmten Orten. Die Pflicht gilt laut der Webseite der Insel von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr in den öffentlich zugänglichen Bereichen auf den Wegen von den Schiffen bis zur Hafenstraße, in dieser Straße selbst sowie in den Straßen Am Südstrand, Nordseeplatz und Lung Wai. Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) hatte die Maskenpflicht am Wochenende angekündigt und damit gerechnet, dass die Allgemeinverfügung schon am Montag in Kraft tritt. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 20:00

Waggons entgleist: Zugausfälle bis Mittwochmittag

Die Behinderungen im Bahnverkehr im Norden werden noch mindestens bis Mittwochmittag andauern. Das teilte die Bahn mit. Die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg ist gesperrt, nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Zuges zwischen Pinneberg und Eidelstedt entgleist waren. Der Zug hatte Baumaterialien und Gleise geladen. Techniker vor Ort sollten die Waggons wieder auf die Schiene setzen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 06:00

Wetter: Viel Sonne am Nachmittag

Heute ist es heiter bis wolkig und oftmals trocken. Nur vereinzelt sind Schauer möglich, vor allem am Nachmittag ist es länger sonnig. Maximal 18 Grad auf Föhr bis 22 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West- bis Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Bredtstedt und 22 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2020 08:05

