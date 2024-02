Stand: 24.02.2024 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Regenrückhaltebecken in Börnsen übergelaufen

In Börnsen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein Regenrückhaltebecken übergelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr sind aktuell etwa 15 Helfer damit beschäftigt, das viele Wasser abzupumpen. Es droht, in umliegende Gebäude einzudringen. Ob der Grundwasserspiegel zu hoch ist oder ob die vielen Regenfälle Schuld sind, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 10:00 Uhr

Fertigstellung der Seebrücke in Timmendorfer Strand verzögert sich

In den Tourismus-Hotspots an der Lübecker Bucht werden zur Zeit die Seebrücken in Haffkrug, Scharbeutz und Timmendorfer Strand (alle Kreis Ostholstein) neu gebaut. In Timmendorfer Strand sorgt das stürmische Winterwetter jetzt dafür, dass die Brücke statt im Mai voraussichtlich erst im September eröffnet werden kann. Das teilte die Leiterin des Kurbetriebs, Gesine Muus, mit. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet. Die neue Seebrücke in Timmendorfer Strand soll in einem mehr als 400 Meter großem Bogen über die Ostsee führen und rund 11,8 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 09:00 Uhr

Einzigartige Feuerwehr-Übung in Tellingstedt

Rund 60 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland treffen sich heute in Tellingstedt (Kreis Dithmarschen), um künftig besser auf Unfälle mit Mähdreschern vorbereitet zu sein. Bei Unfällen mit den zig Tonnen schweren Maschinen braucht es laut Feuerwehr Spezialwissen, um helfen zu können. Im Mittelpunkt der Übung stehen verschiedene Unfallszenarien: Zum Beispiel wird ein Auffahrunfall mit einem PKW simuliert und eine eingeklemmte Person muss mit Spreizer und Schere aus dem Getreidebehälter im Mähdreschers befreit werden. Im vergangenen Jahr ist es deutschlandweit zu insgesamt 54 Unfällen mit Mähdreschern gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 09:00 Uhr

SH-Gesundheitsministerin kritisiert Cannabis-Freigabe

Nach langen und heftigen Diskussionen hat der Bundestag am Freitag die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland beschlossen. Schleswig-Holsteins Gesundheits- und Justizministerin ist damit unzufrieden: Kerstin von der Decken (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, die Legalisierung werde Polizei und Justiz im Land noch mehr belasten. Außerdem müsse man nun tausende Strafakten durchsehen, da Menschen womöglich aus dem Gefängnis entlassen werden müssen. Darüber hinaus warnte die Ministerin vor den Gesundheitsrisiken und forderte vom Bund finanzielle Unterstützung für Präventions-Kampagnen in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 08:00 Uhr

Gutachten zeigt: Kaimauer in Flensburg ist akut einsturzgefährdet

Rund ein Drittel der knapp 300 Meter langen Ufermauer an der Flensburger Schiffbrücke ist akut einsturzgefährdet. Das ist das Ergebnis des Gutachtens eines Hamburger Ingenierbüros, das die Stadt Flensburg in Auftrag gegeben hatte. Das 70 Jahre alte Bauwerk muss demnach schnellstmöglich zurückgebaut werden. Laut des Gutachtens hat die Anlage bereits mehr als die Hälfte ihrer Tragfähigkeit eingebüßt, die Stahlpfähle sind teilweise zerstört. Die beliebte Uferpromenade ist entlang der beschädigten Kaimauer seit dem Absacken Ende November gesperrt. Die Stadt wird Anfang März darüber beraten, wie es weitergeht. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel unterliegt St. Pauli mit 3:4

Holstein Kiel hat das Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend verloren. Die Kieler Störche unterlagen dem FC St. Pauli mit 3:4. Zur Halbzeit lag die KSV bereits mit drei Treffern hinten, die Mannschaft konnte sich aber wieder herankämpfen. Vor mehr als 15.000 Zuschauern trafen Oladapo Afolayan (11. Minute, 36.), Marcel Hartel (34.) und Connor Metcalfe (57.) für St. Pauli. Für Kiel waren Shuto Machino (53.), Joshua Mees (65.) und Alexander Bernhardsson (82.) erfolgreich. Holstein Kiel hat damit in der Tabelle nun sechs Punkte Rückstand auf die Hamburger.| NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt mit Graupel und Schauern

Am Sonnabendmittag und im weiteren Verlauf ist es in Schleswig-Holstein wechselnd, zeitweise stark bewölkt. Dabei kommen anfangs selten, am Nachmittag und Abend häufiger Schauer, teils mit Graupel. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei milden 6 Grad auf Sylt und bis 9 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Sonntag bleibt es teils wolkig. Teilweise klart der Himmel aber auch auf. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2024 08:00 Uhr

