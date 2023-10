Stand: 31.10.2023 11:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Helgoland: Halunder Jet geht in Winterpause

Der Helgoland-Katamaran Halunder Jet ist heute zur letzten Hin- und Rückfahrt der Saison gestartet. Nach Angaben der Reederei FRS Helgoline hat das Schiff seit Ende März 167.000 Passagiere befördert und damit das Vorjahr leicht übertroffen. Ab Mittwoch ist während der Wintersaison eine Anreise per Schiff dann ausschließlich ab Cuxhaven mit einem Schiff der Reederei Cassen Eils möglich. Auch die Anreise per Flugzeug ist weiter möglich.| NDR Schleswig-Holstein 31.10.2023 12:00 Uhr

Besondere Gottesdienste zum Reformationstag

Mit vielen Gottesdiensten wird auch heute in Schleswig-Holstein der Reformationstag gefeiert. Um besonders Kinder und Familien anzusprechen, gibt es in manchen Kirchen besondere Gottesdienste zum Thema Halloween. In Reinfeld (Kreis Stormarn) können Kinder am Nachmittag verkleidet in den Gottesdienst kommen. Im Lübecker Dom gibt es eine Grusel-Führung mit Taschenlampen und Laternen. Und im Petri-Dom in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es einen Deutsch-Dänischen Gottesdienst zum Thema "Süßes oder Saures - Slik eller ballade", den man auch verkleidet besuchen darf. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2023 11:00 Uhr

Autounfall in Neukirchen

Nach Angaben der Polizei ist am Montagabend ein Autofahrer in einer Kurve von der Landstraße in Neukirchen (Kreis Nordfriesland) abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Helfer konnten ihn zunächst aus dem Wagen befreien. Er starb später im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2023 08:00 Uhr

DFB Pokal: Drei Nordclubs kämpfen um Achtelfinal-Einzug

Am Dienstagabend kämpfen gleich zwei Nordclubs um den Einzug ins Achtelfinale des DFB Pokals. Der in dieser Saison ungeschlagene FC St. Pauli tritt dem FC Schalke 04 gegenüber. Bereits Ende September gewann St. Pauli 3:1 gegen Schalke. Ebenso kämpft der HSV abends gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld um den Einzug ins Achtelfinale. Und am Mittwoch trifft Holstein Kiel im Kieler Holstein-Stadion auf den 1. FC Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 15:30 Uhr

Fußball Landespokal: Kampf um Final-Einzug

Im Landespokal der Männer spielen am Dienstagnachmittag der Eichholzer SV und Regionalliga-Spitzenreiter Phönix Lübeck um den Einzug ins Finale. Wer den Landespokal gewinnt, qualifiziert sich außerdem im kommenden Sommer für die erste DFB-Pokalrunde. Im Frauen-Landespokal stehen am Dienstag zwei Halbfinal-Spiele an. Der Kieler MTV und Holstein Kiel treffen aufeinander. Zwei Stunden später kämpfen der TSV Siems und SV Henstedt-Ulzburg um den Sieg. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 15:30 Uhr

Wetter: Bewölkt und regnerisch

Am Nachmittag ist es stark bewölkt und der Regen zieht nach Osten hin ab. Von der Nordsee und dänischen Grenze her ist es eher trocken. Dort sind größere Auflockerungen und etwas Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in Dagebüll bis 12 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 11:00 Uhr

