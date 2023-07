Stand: 16.07.2023 11:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Ferienanlage auf Fehmarn

Ein Feuer hat Teile der ehemaligen Ferienanlage Meeschendorf auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) zerstört. Laut Feuerwehr haben Teile des Daches gegen kurz nach Mitternacht angefangen zu brennen. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Ferienanlage steht bereits seit knapp drei Jahren leer. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2023 11:00 Uhr

UKSH Kiel und Lübeck haben noch freie Psychotherapieplätze

In Kiel und Lübeck gibt es ein Angebot am UKSH, durch welches Jugendliche und junge Erwachsene relativ schnell psychotherapeutische Hilfe bekommen können. Die Früherkennungs-Ambulanz gibt es seit rund einem Jahr, genutzt wird das Angebot laut UKSH aber noch nicht so intensiv. Innerhalb von ein bis zwei Wochen gebe es einen Termin für ein Erstgespräch, sagt UKSH Psychiatrie-Chef Stefan Borgwardt. Auch für nötige Therapien gebe es aktuell keine Wartezeit. Die Früherkennungs-Ambulanz ist nach Angaben der Verantwortlichen ein landesweit einzigartiges Angebot. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2023 10:00 Uhr

Karl-May-Spiele: Über hunderttausend Besucher in Bad Segeberg

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist am Sonnabend der Hunderttausendste Besucher begrüßt worden. Das teilten die Veranstalter mit. Das Geschenk für den Jubiläumsgast: ein Karl-May-Premierenwochenende im kommenden Jahr. Das Abenteuer "Winnetou I - Blutsbrüder" wird nach Angaben der Veranstalter von den Zuschauern sehr gut angenommen. Das Stück läuft noch bis zum 3. September. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2023 08:00 Uhr

Vier große Flächenbrände im Kreis Ostholstein

Am Sonnabend hat es im Kreis Ostholstein gleich vier große Flächenbrände gegeben. Zwischen 13 und 14 Uhr waren pro Feuer bis zu acht Wehren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Unter den Bränden ein großes Feld in Bujensdorf bei Eutin sowie jeweils eine Fläche bei Timmendorfer Strand kurz hinter Niendorf, in der Nähe von Grömitz und in Barkau. Über 70 Feuerwehrfahrzeuge mussten ausrücken. Gegen 16.30 Uhr waren alle Brände gelöscht. Die Ursachen sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig und windig mit einzelnen Schauern und Gewittern

Am Nachmittag wird es neben heiteren Abschnitten zeitweise wolkig und besonders an der Nordsee sind einige Schauer, auch Gewitter möglich. In Richtung Lauenburg und Ostholstein sind ebenfalls einzelne Schauer möglich, größtenteils bleibt es jedoch trocken. Der Wind weht mäßig bis frisch. Von Dithmarschen bis zur dänischen Grenze gibt es zeitweise Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen, bei Schauern und Gewittern Sturmböen. Zum Abend hin wird es allgemein freundlicher. Höchstwerte 20 Grad in List auf Sylt, 22 Grad in Rendsburg und bis zu 25 Grad in Büchen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2023 08:00 Uhr

