Kieler Woche geht mit Lichtshow zu Ende

Es ist der letzte Tag der Kieler Woche - zum Abschluss steht heute Abend eine große Show über der Förde an. Die Besucherinnen und Besucher erwartet dabei eine Mischung aus Feuerwerk zusammen mit einer Drohnen- und Lasershow begleitet von Musik. "Sternenzauber über Kiel" nennt das Kieler-Woche-Büro das Spektakel. Am Nachmittag will die Stadt Kiel eine Bilanz der Festwoche ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2023 09:00 Uhr

Vermeintlich Ertrunkener sitzt zu Hause

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) haben Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Ein Taucher und sieben Boote waren laut Polizei im Einsatz, um den 18-jährigen Timmendorfer zu finden. Er war nach Mitternacht mit drei weiteren Freunden ins Wasser gegangen, aber nach Zeugenaussagen nicht wieder herausgekommen. Nach zwei Stunden stellte sich nach Angaben der Polizei heraus: Er saß betrunken zuhause. Der junge Mann kam mit Unterkühlung ins Krankenhaus und muss die Kosten für den Einsatz tragen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2023 08:00 Uhr

Nordkirche wählt Nora Steen zur neuen Bischöfin

Die Nordkirche bekommt im Sprengel Schleswig und Holstein die erste Bischöfin. Die Landessynode wählte am Sonnabend Pastorin Nora Steen aus Breklum (Kreis Nordfriesland) ins Amt. Erst im dritten Wahlgang fiel die Entscheidung. 104 Mitglieder der Synode stimmten für die 47-jährige Steen, damit hatte sie die notwendige Mehrheit erreicht. Steens Konkurrent Friedemann Magaard aus Husum (Kreis Nordfriesland) war im dritten Wahlgang nicht mehr angetreten. Er ist der jüngere Bruder von Amtsinhaber Gothart Magaard, der am 1. November in den Ruhestand geht. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2023 08:00 Uhr

Das Wetter: Heitere Abschnitte mit Sonnenschein

Heute anfangs an der Westküste und in Nordfriesland noch wolkig, bis zum Mittag aber dann überall sonnig. Am Nachmittag zeitweise wolkig und vereinzelte Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad in List auf Sylt und 29 Grad in Norderstedt. Der Wind weht schwach und dreht von West auf Ost. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2023 10:00 Uhr

