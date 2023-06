Stand: 11.06.2023 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

THW will Meisterschaft feiern

Der THW Kiel will heute die 23. Deutsche Meisterschaft in Göppingen feiern. Nach zuletzt acht Siegen in Folge ist dem THW der Titel im Fernduell mit dem SC Magdeburg nicht mehr zu nehmen. Denn der Kieler Vorsprung auf den letztjährigen Meister beträgt nicht nur zwei Punkte, sondern der THW besitzt zudem das um 37 Treffer bessere Torverhältnis. So könnte sich der Tabellenführer in Göppingen sogar eine Niederlage erlauben - doch die Mannschaft will mit einem Sieg im Gepäck zur Meisterfeier zurückkehren. Um 19 Uhr beginnt in der Kieler Arena die Party, etwa zwei Stunden später wird dann die Mannschaft mit ihren Fans bis tief in die Nacht feiern. Die SG Flensburg-Handewitt erwartet am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga heute ab 15.30 Uhr die Rhein Neckar Löwen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2023 10:00 Uhr

Neues Schiff für die Bundespolizei

Die Bundespolizei in Neustadt im Kreis Ostholstein hat ein neues Einsatzboot. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das Schiff mit Namen "Neustadt" am Sonnabend in Rostock getauft. Das 86 Meter lange Boot ist das erste der neuen "Potsdam-Klasse" in Schleswig-Holstein. Es ist länger als sein Vorgänger, verfügt über ein Hubschrauber-Landedeck und hat ein Geschütz an Bord. Nach Angaben eines Sprechers ist die "Neustadt" unter anderem dafür ausgelegt, etwa Terrorangriffe auf ein Passagierschiff abzuwehren. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2023 10:00 Uhr

Trockenheit: Feuerwehr warnt vor Unkraut-Brennern

Die anhaltende Trockenheit versetzt die Feuerwehren in Schleswig-Holstein in Alarmbereitschaft. Mit größeren Waldbränden ist laut dem Landesfeuerwehrverband aktuell zwar noch nicht zu rechnen. Die Kreisfeuerwehren in Segeberg und Stormarn berichten jedoch, dass Einsatzkräfte zurzeit immer wieder Brände löschen müssen, weil Anwohnerinnen und Anwohner unerwünschte Pflanzen mithilfe eines Unkraut-Brenners vernichten. Dadurch können trockene Hecken leicht Feuer fangen. Im schlimmsten Fall greifen die Flammen auf Schuppen, Carports oder sogar Wohnhäuser über, so die Feuerwehr. Landesbrandmeister Frank Homrich warnt zu besonderer Achtsamkeit bei Wohnhäusern mit Styropordämmung. Auch bei anderen Arbeiten mit offener Flamme, beim Anzünden von Grills oder bei Gasstrahlern, gilt laut Homrich bei zunehmender Trockenheit besondere Vorsicht. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2023 10:00 Uhr

Kiel: Natronlauge ausgelaufen

Rund 80 Feuerwehrleute waren am Sonnabend am Kieler Norwegenterminal im Einsatz: Aus dem Anhänger eines Gefahrgut-Sattelzuges tropfte eine Flüssigkeit, die laut Polizei zunächst nicht identifizierbar war. Teile des Terminals und auch die Klappbrücke an der Hörn wurden über Stunden gesperrt. Am Ende war klar: Es handelte sich um hochkonzentrierte, umweltschädliche Natronlauge. Sie war laut Polizei durch falsche Ladung verrutscht und daher ausgelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein bei 20 bis 28 Grad

Heute gibt es viel Sonne und nur wenige, lockere Wolken. Dazu erreichen die Temperaturen 20 Grad auf Fehmarn und bis 28 Grad im Lauenburgischen. An der Ostsee weht frischer, böiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2023 08:00 Uhr

