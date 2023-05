Stand: 21.05.2023 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schweinswale bedroht: Naturschützer gegen Stellnetzfischerei

Heute ist der Internationale Tag des Ostsee-Schweinswals. Zu diesem Anlass fordern der BUND, die Deutsche Umwelthilfe sowie "Whale and Dolphin Conservation" in einem gemeinsamen Bericht, dass die Stellnetzfischerei beendet oder zumindest drastisch eingeschränkt wird - vor allem im Verbreitungsgebiet des Schweinswals. Wenn nicht schnell etwas für den Schutz der Ostsee-Schweinswale getan werde, könne ihr Aussterben nicht mehr aufgehalten werden, warnt die Meeresschutzexpertin beim BUND Schleswig-Holstein, Stefanie Sudhaus. Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass die Schweinswal-Population in der zentralen Ostsee nur noch etwa 450 Tiere umfasst. Derzeit sterben demnach in dem Gebiet jedes Jahr geschätzt drei bis sieben Schweinswale als Beifang. Durch die Stellnetzfischerei werden es immer weniger, beklagen die Verbände. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2023 11:00 Uhr

71 Museen öffnen zum Museumstag

Heute ist internationaler Museumstag. 71 Museen in ganz Schleswig-Holstein nehmen dran teil und bieten spezielle Führungen, freien Eintritt oder Mitmach-Aktionen an. Der Museumstag steht in diesem Jahr vielerorts unter dem Motto Nachhaltigkeit. Im Europäischen Hansemuseum in Lübeck gibt es beispielsweise ab 11 Uhr eine Kleidungstauschparty. In Kiel bringt das historische Motorschiff "Stadt Kiel" Besucher zur Howaldtschen Metallgießerei auf dem Ostufer. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2023 10:00 Uhr

Studierende gründen Junge Tafel in Lübeck

Viele Tafeln in Deutschland suchen verstärkt nach jungen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. In Lübeck haben eine Studentin und ein junger Unternehmer im April eine sogenannte Junge Tafel gegründet. Ihr Angebot richte sich nicht speziell an junge Menschen, auch wenn unter den Kunden viele junge Familien seien, sagte Mitbegründerin Yasmine Müllejans. Aber bei den Öffnungszeiten und der Einteilung der Helfer würden die Möglichkeiten von Schülern, Studenten und Berufstätigen stärker berücksichtigt. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2023 19:30 Uhr

Das Wetter: Heitere Abschnitte und Gewitterneigung

Heute gibt es neben Wolkenfeldern längere heitere Abschnitte mit Sonnenschein. Dazu bleibt es tagsüber meist trocken. Im weiteren Verlauf steigt die Schauer- oder Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Kellenhusen, 21 Grad in Husum und 25 Grad in Büchen. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel