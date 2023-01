Stand: 28.01.2023 10:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel: Erstes Heimspiel der Rückrunde

Holstein Kiel startet heute in die Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft empfängt um 13 Uhr die Spielvereinigung Greuther Fürth. Festgelegt hat sich Trainer Rapp in der Torwartfrage, so wird Tim Schreiber den verletzten Stamm-Schlussmann Thomas Dähne ersetzen. Neuzugang Robin Himmelmann sitzt auf der Bank. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2023 11:00 Uhr

Gedenkgottesdienst für Opfer von Brokstedt

In der evangelischen Kirche in Brokstedt (Kreis Steinburg) ist am Freitagabend der Opfer der Messerattacke gedacht worden. Hunderte Menschen nahmen an der Andacht teil. Bei der Tat am Mittwoch kamen eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, die anderen drei schwer. Bereits am Donnerstagabend hatten sich spontan etwa 100 Menschen am Bahnhof in Brokstedt zum Trauern versammelt. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2023 10:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücke wird gesperrt

Die Holtenauer Hochbrücke in Kiel wird in der kommenden Nacht teilweise gesperrt. Von 20 Uhr bis morgen früh um 6 Uhr kann die Brücke laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr stadtauswärts nicht befahren werden. In dieser Zeit soll die Verkehrsführung neu gestaltet und an den beiden Auffahrten für Busse Schranken installiert werden, heißt es von der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2023 09:30 Uhr

Wasserrohrbruch in Norderstedt

Im Norderstedter Ortsteil Glashütte ist am Freitagabend eine Wasserlietung gebrochen. Nach Angaben der Leitstelle konnte die Feuerwehr die Häuser vor den auslaufenden Wassermassen schützen. Das kaputte Rohr mit 30 cm Durchmesser liegt in der Müllerstraße und konnte bisher noch nicht repariert werden. Deswegen fließt das Trinkwasser in diesem Bereich nicht - die Feuerwehr und die Stadtwerke Norderstedt haben eine Notversorgung eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2023 09:00 Uhr

Corona-Lage in Krankenhäusern hat sich entspannt

Viele große Kliniken berichten NDR Schleswig-Holstein auf Nachfrage, dass immer weniger Patienten intensiv-medizinisch versorgt werden müssen. Die Krankenhausgesellschaft fordert in diesem Zusammenhang, dass die Kliniken selbst entscheiden, wie sie mit Besuchern umgehen. Zurzeit müssen diese noch einen negativen Corona-Test vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute gibt es von allem etwas: Nebel, Sonne, lockere und dichte Wolken. Zu späten Nachmittag nehmen die Wolken zu und von der dänischen Grenze und Nordsee aus kann es regnen. Im Süden bleibt es dagegen trocken. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 6 Grad in Leck (Nordfriesland). Es weht ein schwacher, später mäßiger, an der See frischer Südwest- bis Westwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 1 Grad am Schaalsee und 5 Grad in Westerland

