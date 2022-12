Stand: 26.12.2022 10:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Ameos Klinik im Kreis Ostholstein

In der Ameos Klinik in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein hat es erneut gebrannt. Sonntagnachmittag um kurz vor 17 Uhr brach ein Feuer im Eingliederungsbereich der Klinik aus. Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand. Die Station ist unseren Informationen zufolge weiterhin in Betrieb. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Kripo ermittelt jetzt, wie es zu dem Feuer kam. In den vergangen Wochen hatte es in der Ameos Klinik immer wieder gebrannt. Am Dienstag hatte die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung einweisen. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2022 10:00 Uhr

Sager fordert besseren Katastrophenschutz

Der Vorsitzende des Landkreistages in Schleswig-Holstein Reinhard Sager (CDU) fordert vom Land mehr Anstrengungen beim Katastrophenschutz. Das Innenministerium müsse bei seiner Katastrophenschutz-Abteilung nachrüsten, sagte Sager der dpa. Sager verwies dabei auf den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Energie-Versorgung sowie auf das Ahrtal-Hochwasser. Außerdem müsse die Bevölkerung besser vorbereitet werden. Früher habe beispielsweise jedes Schulkind die Warntöne gekannt. Die Menschen müssten wieder ein Gefühl für Gefahren entwickeln, so Sager - ohne dabei Panik zu verbreiten. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2022 09:00 Uhr

DRK bittet um Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner dringend um Blutspenden. Einige Präparate seien nur wenige Tage haltbar, außerdem gingen die Bestände während der Feiertage regelmäßig stark zurück. Grundsätzlich sei die Versorgung auf einem stabilen Niveau, aber auf einem sehr geringen, sagt Susanne von Rabenau vom DRK Blutspendedienst aus Lütjensee in Stormarn. Neben der Urlaubszeit sorge die Grippe- und Erkältungswelle für Probleme. Spender sollten sich auf der Internetseite des DRK-Blutspendedienstes einen Termin reservieren. Das ist auch auf der Seite des UKSH in Kiel und Lübeck möglich. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2022 08:00 Uhr

Weihnachtsgottesdienste in SH: Keine Einschränkungen

Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg/Schleswig-Holstein rechnen mit vollen Gottesdiensten zu Weihnachten. Fast überall sei alles wie vor Corona-Zeiten, sagte eine Sprecherin der Nordkirche: mehrere Gottesdienste hintereinander, Krippenspiele und Musikaufführungen - Einschränkungen gebe es fast keine. Womit man allerdings in diesem Jahr rechnen muss, ist, dass es kühler in den Kirchen sein wird: 14 bis 16 Grad sei meistens die Höchsttemperatur. Eine Maske ist nach den Worten der Sprecherin nirgendwo mehr ein Thema. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2022 10:00 Uhr

Das SH-Wetter am zweiten Weihnachtstag

Am Montag ist es in Schleswig-Holstein größtenteils bedeckt, trüb und regnerisch. Es kann zu vereinzelten Gewittern kommen. Die Temperaturen betragen maximal 7 bis 10 Grad. An den Küsten weht ein teils starker Südwest- bis Westwind, dort muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2022 08:00 Uhr

