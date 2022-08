Stand: 22.08.2022 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

NOK-Schleuse Brunsbüttel: Taucher sollen Schaden prüfen

In Brunsbüttel sollen Taucher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) heute in 14 Metern Tiefe die Schienen für die Schleusentore untersuchen. Am Sonnabend hatte ein Frachter bei der Einfahrt in die Nordkammer der großen NOK-Schleuse nach einem Maschinenausfall den Anker geworfen. Die Kammer blieb deshalb über das Wochenende gesperrt, auf dem Nord-Ostsee-Kanal staute sich der Schiffsverkehr. Ist es zu Schäden gekommen, rechnet ein WSA-Sprecher mit einer längeren Reparaturzeit. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 06:30 Uhr

Rewe eröffnet Logistikstandort in Henstedt-Ulzburg

Der Lebensmittelhändlers Rewe nimmt am Montag ein neues Logistikzentrum in Hensted-Ulzburg (Kreis Segeberg) in Betrieb. Künftig sollen dort 1.000 Menschen arbeiten. Dazu gehören neben den Arbeitskräften im Lager auch viele Mitarbeiter der regionalen Verwaltung, die von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg zieht. Das neue Logistikzentrum liegt in der Nähe der A7. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 06:30 Uhr

Kitesurf Masters in St. Peter-Ording gehen mit Besucherrekord zu Ende

Nach Angaben der Veranstalter besuchten in den vergangenen fünf Tagen rund 90.000 Zuschauer die weltgrößte Kiteveranstaltung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Es wurden verschiedene Wettbewerbe in den Disziplinen Racing und Slalom ausgetragen. Erstmals seit Corona feierten auch wieder Tausende an den Abenden bei den Beachparties. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 06:30 Uhr

Handball: THW Kiel gewinnt Vorbereitungsturnier

Die Handballer des THW Kiel haben ein Vorbereitungsturnier in der eigenen Halle gewonnen. Die Kieler setzten sich am Sonntagabend sowohl gegen den Liga-Konkurrenten HSV Hamburg als auch gegen den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau durch. Dieser gewann zuvor überraschend mit 27:23 gegen die Hamburger. Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga beginnt Anfang September. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 06:00 Uhr

UKSH will Ärztemangel mit Weiterbildung bekämpfen

Um dem Ärztemangel auf dem Land etwas entgegenzusetzen, bildet das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) seit dem Wochenende gezielt Medizinerinnen und Mediziner weiter, die aktuell nicht in ihrem Job arbeiten. Das sind zum Beispiel Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder wegen Erziehungszeiten schon länger raus aus dem Job sind. Zu der Weiterbildung gehören unter anderem Fachseminare und Hospitationen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 05:30 Uhr

Fußball-Regionalliga: Unentschieden zwischen VfB Lübeck und Hildesheim

Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Nord haben sich der VfB Lübeck und Hildesheim am Sonntag 0:0 getrennt. Die Partie Holstein Kiel 2 gegen Weiche Flensburg endete 1:2, Eintracht Norderstedt gewann mit 3:0 bei Kickers Emden und Phönix Lübeck besiegte den BSV Rehden mit 2:1. Im DFB-Pokal der Frauen hat der SV Henstedt-Ulzburg die nächste Runde erreicht - durch einen 4:3- Sieg nach Verlängerung beim VfL Jesteburg. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 17:00 Uhr

Rettungsdienst Flensburg: Viele Schichten nicht besetzt

Der Personalmangel im Rettungsdienst hat sich im Juli in Flensburg zugespitzt. Das betrifft besonders den privaten Anbieter Falck, der die Berufsfeuerwehr unterstützt. Im Juli konnte er nach eigenen Angaben mehr als 30 Schichten nicht besetzen. Kurzfristig soll das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus dem Kreis Schleswig-Flensburg aushelfen. Trotz einer Ausbildungsoffensive finden sich laut Flensburgs Feuerwehr-Chef nur wenige junge Leute für die langen Bereitschaftsdienste. Hier müssten Land und Bund für attraktivere Bedingungen sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2022 17:00 Uhr

