Gefahrenguteinsatz an der Kieler NOK-Schleuse

Die Feuerwehr Kiel ist am Freitagabend zu einem kräftezehrenden Einsatz ausgerückt: Wie die Beamten mitteilten, waren in der Schleuse Kiel-Holtenau mehrere Fässer mit ätzender Flüssigkeit die Kaimauer hinuntergestürzt. Sie landeten nicht im Wasser, sondern auf Holzbohlen - ein Fass ging dabei kaputt. Die Feuerwehr konnte das beschädigte Fass in eine große Wanne umladen und damit einen weiteren Austritt der Flüssigkeit verhindern. Danach wurden alle Fässer mit einem Kran wieder auf die Kaimauer gehoben. Der Einsatz dauerte knapp fünf Stunden - rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch mögliche giftige Dämpfe bestand nicht. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 10:00 Uhr

ADAC erwartet lange Staus wegen Rückreiseverkehr

Erst der Urlaub, dann der Stau: Am Sonntag enden in Schleswig-Holstein die Sommerferien und das könnte für volle Straßen sorgen. Der ADAC rechnet wegen der vielen Urlaubsrückkehrer mit zahlreichen Staus - und warnt: Besonders auf der A1 und der A7 könnte es voll werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 08:00 Uhr

Weiche Flensburg gewinnt gegen Hannover 96

In der Fußball Regionalliga bleibt Weiche Flensburg auch nach dem dritten Saisonspiel ohne Punktverlust. Der Tabellenführer besiegte die zweite Mannschaft von Hannover 96 deutlich mit 3:0. Zum Auftakt der Serie hatte sich der Titelkandidat bei den Siegen gegen die Aufsteiger Kickers Emden und den Bremer SV noch schwer getan. An der Tabellenspitze bleibt Weiche Flensburg aber nur, wenn heute die zweite Mannschaft des HSV ihr Spiel gegen Jeddeloh nicht gewinnt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 08:00 Uhr

Feuerwehren üben Ernstfall im Kreis Segeberg

Seit dem Sonnabendmorgen üben Feuerwehrfrauen und -männer im Segeberger Forst (Kreis Segeberg), was bei einem Großbrand zu tun ist. Der Wald gehört zu den größten in Schleswig-Holstein. Bei der Übung soll geklärt werden, ob genügend Löschwasser zur Verfügung steht, wie gut die Abstimmung zwischen den einzelnen Wehren funktioniert und was künftig verbessert werden muss. Sollte es echte Einsätze geben, werden Wehren dorthin abgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 10:00 Uhr

Trockenheit fordert Feuerwehren in SH

Momentan müssen die Feuerwehren im Land täglich ausrücken, weil Felder brennen. Nach Wochen ohne Regen sind Äcker knochentrockenen und Flammen können sich schnell ausbreiten. Auch in den Wäldern ist das ein Problem. Darauf wollen sich die Wehren einstellen. Die größten Waldgebiete gibt es im Südosten Schleswig-Holsteins. Mit normalen Löschfahrzeugen kommen die Einsatzkräfte auf den schmalen Wegen nur schlecht vorwärts, sagt der Landesbrandmeister. Deshalb sollen in der Region künftig bis zu zehn spezielle Waldbrandfahrzeuge zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 08:00 Uhr

Flaute bei Hofläden in SH

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln ist laut Bundesverband für Naturkost und Naturwaren in diesem Jahr um 15 Prozent zurückgegangen. Besonders Hofläden in Schleswig-Holstein haben derzeit mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Grund hierfür sind laut Verband vor allem die Inflation und die Sorge, dass durch den Ukraine-Krieg die Kosten für Energie weiter steigen. Besonders bei Bio-Eiern sei die Nachfrage zurückgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 18:00 Uhr

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz fast konstant bei 384,3

Am Freitag haben die Gesundheitsämter 1.697 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand 12.8.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.774. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 08:00 Uhr

Wetter für SH: Sommersonne und hohe Temperaturen

Nach einem sonnigen Start in den Tag gibt es im Verlauf ein paar Quellwolken. Im Lauenburgischen sind später auch einzelne kurze Schauer möglich. An den Küsten viel ungestörter Sonnenschein. Die Temperaturen werden hochsommerlich warm mit 30 Grad in Leck (Nordfriesland) bis 32 Grad in Pinneberg, direkt an der See 25 bis 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils böig aus östlicher, auf den Nordseeinseln später nördlichen Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 08:00 Uhr

