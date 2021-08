Stand: 14.08.2021 11:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

CDU-Landesparteitag: Günther steht zur Wiederwahl

In den Holstenhallen in Neumünster findet heute der Landesparteitag der CDU statt. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Landesvorsitzenden. Daniel Günther ist zuversichtlich, wiedergewählt zu werden. Etwa 250 Delegierte werden erwartet - es gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 08:00

Kieler Förde zeitweise zwecks Schwimm-Marathon gesperrt

Die Kieler Förde muss heute zeitweise gesperrt werden: 100 Sportlerinnen und Sportler starten einen Schwimm-Marathon über insgesamt 14 Kilometer und müssen dabei auch durch die Fahrrinne, unter anderem zwischen Friedrichsort und Möltenort. Vorbild ist das Open-Water-Schwimmen unter der Golden Gate Bridge in der US-amerikanischen Stadt San Francisco - eine der Kieler Partnerstädte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 09:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 47,7

Binnen 24 Stunden sind 237 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 13.8.). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 47,7 (Vortag: 47,8). Am Freitag vor einer Woche lag sie noch bei 39,2. Aktuell werden 40 Menschen im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 08:30

Mehr als 10.500 Schülerinnen und Schüler wollen Corona-Impfung

Für die Corona-Impfung an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein haben sich bis jetzt 10.500 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Das entspricht laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) elf Prozent der 12- bis 17-Jährigen, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen. In knapp einer Woche sollen die ersten Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung an die weiterführenden Schulen im Land kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 06:00

Dänemark: Keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln

Dänemark verabschiedet sich von Maskenpflicht in Bussen, Zügen und U-Bahnen. Von heute an ist es dort in den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder möglich, ohne Maske zu fahren. Die dänische Regierung begründet diesen Schritt damit, dass mittlerweile gut 60 Prozent der Menschen im Land vollständig gegen Corona geimpft sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 09:30

Tödlicher Unfall bei Flintbek

Ein Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Wagen gegen den Anhänger eines Treckers. Die Beifahrerin überlebte schwer verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 07:00

Saisonbeginn in der Fußball-Regionalliga Nord

Die Regionalliga Nord ist in die neue Saison gestartet. Es ging direkt mit einem Schleswig-Holstein-Duell los: Eintracht Norderstedt hat am Freitagabend mit 4:0 gegen Phönix Lübeck gewonnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 06:00

Wetter: Sonne und Wolken

Heute Nachmittag ist neben freundlichen sowie trockenen Phasen mit etwas Sonne auch mit dem Durchzug einiger, zeitweise dichter Wolkenfelder zu rechnen. Von der Nordsee her sind einzelne Schauer möglich. An der Westküste kann es Sturmböen geben. Höchstwerte: 20 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.08.2021 06:00

