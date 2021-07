Stand: 19.07.2021 06:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

DRK aus SH auf dem Weg ins Hochwassergebiet

Zehn Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Schleswig-Holstein sind auf dem Weg in die Hochwassergebiete. Losgefahren sind sie in Schwentinental (Kreis Plön). Zwei Lkw und ein Spezial-Lastwagen, der in schwerem Gelände fahren kann, sind dabei. Sie sind mit 20 Spezialzelten und 20 Heizungen beladen. Auch ein 10.000-Liter-Behälter für Trinkwasser wird ins Hochwassergebiet gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.07.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden steigt auf 8,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonntag auf 8,8 gestiegen. Am Sonnabend lag der Wert noch bei 7,9. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.07.) gab es landesweit 33 Neuinfektionen, am Sonnabend waren es 32. Am Sonntag vor einer Woche waren 12 neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 4,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.07.2021 08:00

Wenige Hauseigentümer in SH haben Versicherung gegen Extremwetterlagen

Schleswig-Holstein liegt bei der Anzahl derer, die eine Elementarschadenversicherung haben, weit unter dem Bundesdurchschnitt. Laut Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft war im Frühjahr 2020 nicht mal jeder dritte in Schleswig-Holstein gegen Schäden durch Starkregen versichert. In Baden-Württemberg waren es 94 Prozent, bundesweit im Schnitt 45 Prozent. Der Eigentümerverband Haus und Grund rät, jeder Eigentümer solle überprüfen, ob seine Immobilie ausreichend gegen Starkregenereignisse geschützt ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.07.2021 12:00

Zwei Kleinkinder beim Baden verunglückt - Dreijähriger stirbt

Zwei Kleinkinder sind beim Baden im Großen Plöner See (Kreis Plön) verunglückt. Ein dreijähriger Junge sei trotz intensiver Reanimationsversuche am Samstagabend gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Zweijährige habe reanimiert werden können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Unglück habe sich an einer Badestelle in der Nähe von Plön ereignet. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen, hieß es. Weitere Angaben wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.07.2021 07:00

Das Wetter: Wolkig und etwa 20 Grad

Heute ist es länger wolkig, zum Nachmittag und Abend hin heitert das Wetter vermehrt auf. Fast überall bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Brunsbüttel und bei 21 Grad in Eckernförde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.07.2021 07:00

