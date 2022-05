Stand: 28.05.2022 10:17 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Special Olympics starten in Kiel

Rund 260 Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein, die alle eine geistige Behinderung oder eine Mehrfachbehinderung haben, treten in insgesamt fünf Disziplinen gegeneinander an. Wettkämpfe gibt es in Basketball, Boccia, Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis. Bereits gestern gab es sportliche Entscheidungen auf dem Golfplatz in Dänischenhagen bei Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 09:30 Uhr

Rum-Regatta in Flensburg

Am späten Vormittag ist die Regatta in der Flensburger Förde offiziell gestartet. Wegen des starken Windes haben einige kleinere historische Segelboote ihre Teilnahme abgesagt. Die Regatta endet um 17 Uhr - das Gros der Schiffe dürfte am frühen Nachmittag bereits wieder im Hafen sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 08:00 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau mit knappem Sieg am Freitagabend

In der 2. Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau am Freitagabend einen 29:28-Heimsieg gegen Die Eulen Ludwigshafen feiern können. Nach der 16:12 Halbzeitführung wurde es am Ende noch einmal knapp. Sekunden vor Schluss parierte Blaz Voncina (VfL Lübeck-Schwartau) einen Siebenmeter der Eulen und sicherte den Lübecker Heimsieg. Zwei Spieltage vor Abschluss der Saison liegt Lübeck-Schwartau weiterhin auf Platz Zehn mit einer jetzt ausgeglichenen Punktebilanz von 36:36. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 08:00 Uhr

Probleme bei EC-Kartenzahlung dauern an

Nach wie vor gibt es auch in Schleswig-Holstein teilweise Probleme beim Bezahlen mit EC-Karte. Nach Angaben des Zahlungsdienstleisters Payone müssen die vom Fehler betroffenen Geräte alle per Hand aktualisiert werden. Dabei handelt es sich um ein EC-Kartenlesegerät, das im Einzelhandel weit verbreitet ist. Unter anderem sind Supermärkte, Tankstellen und Bekleidungsgeschäfte betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Wolken, Regen und vereinzelt Sonne

Heute ziehen viele Wolken übers Land. Zeitweilig kann es regnen, örtlich sind auch Gewitter möglich. Zwischendurch scheint aber auch die Sonne - vor allem zur Ostsee hin gibt es längere trockene Abschnitte. Zum Abend bleibt es auch im Binnenland häufiger trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad auf Föhr bis 15 Grad in Bad Schwartau. Mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, an der See und auf den Inseln Sturmböen, am Abend beginnend nachlassend. Abendtemperatur um 18 Uhr: 12 Grad auf Amrum bis 14 Grad in Mölln.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2022 | 10:00 Uhr