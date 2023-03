Stand: 06.03.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Endstation Pinneberg: Züge nach Hamburg eingeschränkt

Der Pinneberger Bahnhof wird zum Verkehrsknotenpunkt. Hintergrund sind laut Deutscher Bahn in Hamburg unter anderem Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona. Deshalb müssen Reisende in Schleswig-Holstein, die normalerweise mit der Bahn nach Hamburg fahren, im Zeitraum 4. bis 18. März mehr Zeit einplanen. Die Fahrt dauert bis zu 40 Minuten länger. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Sperrung und Umleitung auf A1 bei Reinfeld

Die A1-Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) ist von der Stadt aus nur über eine Brücke zu erreichen. Wegen massiver Materialschäden soll sie nun abgerissen werden. Für die Vorbereitung der Baustelle wurde die Brücke gesperrt. Autofahrer, die auf der A1 aus Richtung Süden kommen und in Reinfeld abfahren möchten, müssen bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im Sommer erstmal bis zum Autobahnkreuz Lübeck weiterfahren. Von dort wird der Verkehr dann zurück zur Anschlussstelle in Reinfeld über die nicht gesperrte Gegenfahrbahn geleitet. Einen Umweg müssen auch Autofahrer in Kauf nehmen, die aus Reinfeld kommen und auf die A1 Richtung Norden auffahren möchten: Sie werden über die B75 bis zur Auffahrt Lübeck-Moisling umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Prozessstart gegen Autodiebe

Vor dem Landgericht Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern startet am Montag ein Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Autodieben, die Fahrzeuge im Gesamtwert von einer Millionen Euro gestohlen haben sollen. Tatort war unter anderem auch Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Insgesamt 25-mal sollen die fünf Männer, die zwischen 21 und 31 Jahre alt sind, im vergangenen Jahr laut Staatsanwaltschaft zugeschlagen haben - nicht nur in Bad Oldesloe, sondern unter anderem auch in Stralsund und Chemnitz. Abgesehen hatten sie es laut Staatsanwaltschaft auf teure Autos und Wohnmobile. Eins davon wurde ihnen dann aber zum Verhängnis: Über einen GPS-Peilsender an einem Wohnmobil kam die Polizei ihnen letztendlich auf die Schliche. Die Urteile in dem Prozess hat das Gericht für den 22. März geplant. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

