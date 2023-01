Stand: 16.01.2023 10:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ausbau der S-Bahnlinie zwischen Kaltenkirchen und Hamburg startet

Der geplante Ausbau der S-Bahnlinie 21 von Hamburg nach Kaltenkirchen hat heute begonnen. Für Pendler, die auf der Strecke mit der AKN-Linie A1 unterwegs sind, bedeutet das zunächst Einschränkungen. Aufgrund der Bauarbeiten fahren ab jetzt zwischen Ellerau und Burgwedel (Kreis Segeberg) keine Züge, bis voraussichtlich August. Stattdessen fahren Busse. Pendler müssen deutlich mehr Zeit einplanen. Die S-Bahnlinie soll 2025 fertiggestellt werden und dann S5 heißen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Sturm Frederic sorgt auch in Südholstein für Einsätze

Die kräftigen Windböen haben am Sonntag auch in Südholstein für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Dies berichten die Rettungsleitstellen Süd und West. Die Helfer rückten zum Beispiel in Ahrensburg im Kreis Stormarn und Wedel (Kreis Pinneberg) aus. Sie kümmerten sich etwa um umgestürzte Bäume und gelöste Dachteile. Verletzt wurde in Südholstein den Angaben zufolge niemand. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Ahrensburg: umstrittener "Muschelläufer" könnte abtransportiert werden

Der "Muschelläufer" ist eine Skulptur in Ahrensburg: Sie zeigt einen Mann, der auf einem Schneckengehäuse steht. An ihr scheiden sich die Geister. Sie wurde mehrfach beschädigt. Stadt und Künstler haben sich vor einiger Zeit darauf geeinigt, dass die Skulptur an den Bildhauer zurückgeht und die Stadt die Transportkosten von 2.000 Euro übernimmt. Dem muss der Hauptausschuss noch zustimmen, er gibt eine Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung ab. Damit könnte ein jahrelanger Streit zu Ende gehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

