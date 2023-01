Stand: 02.01.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bilanz der Einsatzkräfte in Südholstein zu Silvester

Es war ein arbeitsreiches Silvesterwochenende für Polizei und Feuerwehr in Südholstein. Den wohl größten und längsten Einsatz gab es in Elmshorn: Bis zum Neujahrsmittag haben dort mehr als 100 Feuerwehrleute einen Wohnhausbrand gelöscht. Ein Bewohner kam durch das Feuer ums Leben. Laut Leitstelle war der Brand in der Silvesternacht im Carport ausgebrochen und hatte dann schnell auf das Wohngebäude übergegriffen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei in Elmshorn ermittelt außerdem, nachdem ein Unbekannter kurz nach dem Jahreswechsel einen Feuerwehrmann mit einer Schusswaffe bedroht hat. Der Feuerwehrmann war nach Angaben der Polizei gerade dabei, einen brennenden Müllcontainer zu löschen. Insgesamt sprechen Polizei und Feuerwehr trotz zahlreicher Einsätze von einem für eine Silvesternacht normalen Einsatzgeschehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein aufgehoben

Wer in Südholstein mit der S-Bahn, der U-Bahn oder auch mit dem Bus unterwegs ist, muss dabei keine Maske mehr tragen. Die entsprechende Verordnung der Landesregierung ist zum Jahresende ausgelaufen. In Hamburg allerdings muss weiter mindestens eine medizinische Maske aufgesetzt werden. Allzu große Probleme wegen der unterschiedlichen Regelungen erwartet Rainer Vohl, Sprecher des Hamburger Verkehrsverbundes aber nicht: "Da gab es ja durchaus auch Zeiten, in denen in Hamburg und Niedersachsen und Schleswig-Holstein doppelt unterschiedliche Regelungen galten, also drei verschiedene Maskenregionen im HVV." | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Vorarbeiten für die Ostküstenleitung beginnen

Im Kreis Segeberg starten heute erste Vorarbeiten für den Bau der neuen Ostküstenleitung. Dabei werden erste kleine Bäume zurückgeschnitten und Feldzufahrten verbreitert. Laut Netzbetreiber Tennet finden sie nur in den Abschnitten statt, in denen alle Beteiligten einverstanden mit dem Trassenverlauf sind. Im Dezember hatte Tennet dafür eine Sondergenehmigung bekommen. Der Planfeststellungsbeschluss soll laut Tennet im Laufe dieses Jahres erlassen werden. Die 380-kV-Höchstspannungsleitung soll in ein paar Jahren Strom aus den Windkraftanlagen an der Ostsee Richtung Süddeutschland transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

