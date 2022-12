Stand: 15.12.2022 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Brennender Lkw auf der A24

Auf der Autobahn A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) hat am Mittwochabend ein Lkw Feuer gefangen. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, war vermutlich der Motor geplatzt und Flüssigkeit ausgelaufen. Die Feuerwehr Reinbek musste anrücken und den Brand löschen. Der Lastwagenfahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Wegen des Einsatzes bildete sich ein drei Kilometer langer Stau, die Autobahnauffahrt in Richtung Berlin war für kurze Zeit voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Norderstedt: Zu wenig Unterkünfte für Obdachlose mit Hund

In Norderstedt gibt es keine Notunterkunft, in der Obdachlose mit Hund übernachten können. Das hat der Leiter der Norderstedter Tagesaufenthaltsstelle, einer Anlaufstelle für wohnungslose und hilfsbedürftige Menschen, kritisiert. Das sei nicht nur ein Norderstedter, sondern ein deutschlandweites Problem, sagte Stefan Werner NDR Schleswig-Holstein. Es müsse mehr getan werden, damit auch Menschen mit Hund untergebracht werden können. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Prozessbeginn wegen Messer-Attacke in Ellerau

Vor dem Landgericht Kiel beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 39-Jährigen, der im Juli in Ellerau (Kreis Segeberg) mit einem Messer auf den neuen Freund seiner Frau eingestochen haben soll. Das Opfer wurde schwer am Bauch verletzt und überlebte nur dank einer Not-OP. Dem 39-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Für den Prozess sind noch fünf weitere Verhandlungstage vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

