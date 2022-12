Stand: 09.12.2022 10:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Urteil im Prozess um illegalen Müllberg erwartet

Seit Jahren sorgt der riesige Berg Müll in Norderstedt-Friedrichsgabe (Kreis Segeberg) für Ärger. Am Freitag wird im Prozess gegen den ehemaligen Betreiber der Deponie vor dem Norderstedter Amtsgericht ein Urteil erwartet. Der 61-jährige Angeklagte hatte bereits zugegeben, für den illegalen Müllberg verantwortlich zu sein. Demnach war er überfordert. Laut Staatsanwaltschaft soll er auf der Deponie trotz eines Aufnahmestopps durch die zuständige Behörde immer weiter Müll angenommen haben, darunter auch gefährliche Stoffe wie Asbest, für die er keine Genehmigung hatte. Dafür sieht das Gesetz nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Den Asbestabfall habe, so der Angeklagte, sein verstorbener Vater angenommen, der die Deponie vor ihm geleitet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Quickborn sucht nach Zwischenlösung für Feuerwehr

In Quickborn (Kreis Pinneberg) soll ein neues Feuerwehrhaus für den Ortsteil Heide entstehen. Doch weil sich der Bau verzögert und das Gebäude frühestens in drei Jahren fertig wird, sucht die Stadt jetzt nach einer Zwischenlösung. Denn: Die Zahl der Feuerwehreinsätze im Ortsteil nahe der A7 nehmen zu, so die Stadt. Außerdem rechne man durch den Ausbau der S21 in etwa zwei Jahren mit Behinderungen rund um den AKN-Bahnhof Ellerau. Das könnte die Anfahrtszeit der Feuerwehr verlängern. Die Stadt hat bereits beim Land angefragt, ob sie künftig Feuerwehrfahrzeuge bei der Autobahnmeisterei an der A7-Abfahrt Quickborn abstellen kann. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

U1-Sperrung zwischen Ahrensburg und Großhansdorf

Busse statt Bahnen - wer am Wochenende mit der U1 unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Zwischen Ahrensburg West (Kreis Stormarn) und Großhansdorf (Kreis Stormarn) fahren von Freitagabend halb zehn bis zum Betriebsschluss am Sonntag keine U-Bahnen. Die zuständige Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Allerdings kann die Fahrt je nach Verkehrslage bis zu 20 Minuten länger dauern, heißt es. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten an einer Brücke und Signalanlagen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

