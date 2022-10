Stand: 11.10.2022 09:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehrere Einbrüche in den Kreisen Pinneberg und Segeberg

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Meldungen über Einbrüche und Einbruchsversuche. So auch in den letzten Tagen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg, dort hat es laut Polizei in den vergangenen Tagen fünf Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche gegeben. So überraschte ein Anwohner am Sonnabend in Trappenkamp zwei Männer, die in sein Haus eingebrochen waren, als er nicht da war. Bereits am Freitag waren Unbekannte in ein Haus in Pinneberg eingedrungen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Weitere Sperrung zwischen Bad Bramstedt und Brokstedt

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der L122 zwischen Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Brokstedt (Kreis Steinburg) wird ein neues Teilstück komplett gesperrt. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) wird von Höhe der Hasenkruger Dorfstraße bis kurz vor die Bahngleise in Brokstedt die Strecke für etwa einen Monat gesperrt. Mitte November soll die Durchfahrt laut LBV.SH wieder frei sein. Eine Umleitung über Hagen und Borstel (beide Kreis Segeberg) ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Baumpflanzaktion am Mözener See

Mit zehn Jugendlichen in zwei Wochen 800 Bäume pflanzen: Das ist das Ziel eines internationalen "Workcamps", das derzeit am Mözener See im Kreis Segeberg stattfindet. Die jungen Freiwilligen kommen aus Mexiko, der Türkei, Algerien, Spanien, Italien und Deutschland. Sie unterstützen das Jugendgästehaus dort bei der Pflanzaktion der Baumsetzlinge im angrenzenden Wald. So sollen Bäume ersetzt werden, die wegen Krankheit oder Sturmschäden gefällt werden mussten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

