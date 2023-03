Stand: 07.03.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nächtliche Bahn-Einschränkungen zwischen Kiel und Lübeck

Auf der Zugstrecke Lübeck-Kiel läuft seit gestern offiziell wieder der Regelbetrieb. Die abendlichen Ausfälle unter der Woche sollten damit laut dem Bahnbetreiber erixx kein Thema mehr sein. Doch auch gestern Abend und in der Nacht fielen erneut mehrere Züge aus und wurden durch Busse ersetzt. Einige Züge verspäteten sich außerdem. Der Grund: Nächtliche Bauarbeiten. Laut erixx werden Schwellen zwischen Eutin und Pönitz ausgewechselt. Außerdem beseitigen Arbeiter eine Langsamfahrstelle zwischen Kiel und Preetz. Deshalb kommt es auch in der kommenden Nacht noch zu Streckensperrungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

A1: Vollsperrung bei Reinfeld

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Wochenende auf eine Sperrung auf der A1 zwischen Lübeck und Hamburg einstellen. An der Anschlussstelle Reinfeld wird eine marode Brücke abgerissen. Deshalb muss die Autobahn von Freitagabend 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr am Montag komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Nach dem Erdbeben in Türkei und Syrien: Solidarität in SH

Einen Monat ist das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien inzwischen her - und viele Helfende, auch aus Schleswig-Holstein, unterstützen die Betroffenen weiter. Nachdem anfangs vor allem Hilfsgüter wie Decken, Schlafsäcke oder Medikamente gesammelt wurden, hoffen die Hilfsinitiativen nun vor allem auf Geldspenden. Aydin Candan vom Forum für Migrantinnen und Migranten in Lübeck ist froh, dass so viele Menschen in den vergangenen Wochen geholfen haben. "In Lübeck haben Vereine, Verbände, auch Privatinitiativen, unsere Gesellschaft und unsere Bewohner eine menschliche Solidarität gezeigt", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Erst vergangene Woche konnten die Helferinnen und Helfer bei einem Benefiz-Fußballspiel 37.500 Euro für die Erdbebenopfer sammeln. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

