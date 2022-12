Stand: 28.12.2022 09:41 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei in Malente sucht Autofahrer nach mehreren Unfällen

Die Polizei in Malente im Kreis Ostholstein sucht einen Unfallfahrer der am ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Unfälle verursacht haben soll. So hatten Zeugen beobachtet wie der Mann mit seinem Auto erst einen Stromverteilerkasten überrollte und dann mit einem Zaun zusammenstieß. Danach fuhr er weiter, rammte laut Polizei zwei Grundstücksmauern und landete auf einer Natursteinmauer. Von dort flüchtete der Autofahrer zu Fuß. Der Mann fuhr einen Audi A4 mit Ostholsteiner Kennzeichen, wird als auffallend schlaksig beschrieben, soll kurze dunkle Haare haben und 25 bis 30 Jahre alt sein. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30

Landrat Reinhard Sager kritisiert Bundesgesundheitsminister

Auch in der Region um Lübeck wird darüber diskutiert, wie mit dem Corona-Virus weiter umgegangen werden soll. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager zum Beispiel kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Lauterbach ist dagegen, die Corona-Maßnahmen zu schnell aufzuheben. Sager kritisierte den Gesundheitsminister als stur: "Es ist jetzt die Zeit angebrochen, so wie Virologen es ja auch sagen, die Maßnahmen zu überprüfen. Und da ist zum Beispiel die Maskenpflicht in Fernzügen immer schwerer vermittelbar, zumal sie im Luftverkehr ja auch nicht angebracht ist." Sager regte außerdem einen Wegfall der Testpflicht in Krankenhäusern an. Man sollte die Eigenverantwortung der Menschen mehr in den Blick nehmen. Gleichzeitig betonte der Landrat jedoch, dass er das Tragen von Masken im Krankenhaus weiter für sinnvoll halte. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30

Aufmerksame Geesthachterin rettet Rentner

Eine Frau aus Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg hat einem Rentner möglicherweise das Leben gerettet. Die 51-Jährige kümmert sich laut Polizei regelmäßig um den Senior und versorgt ihn mit Essen. An Heiligabend stellte die Helferin fest, dass die Mahlzeit vom Vortag noch immer vor der Tür stand. Die Frau rief die Polizei. Diese öffnete die Wohnungstür und fand den 82-Jährigen hilflos am Boden. Dank der Geesthachterin konnte der Mann ins Krankenhaus gebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30

