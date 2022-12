Stand: 09.12.2022 09:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Gedenktag für verstorbene Kinder

Jedes Jahr werden am zweiten Sonntag im Dezember weltweit Kerzen für verstorbene Kinder angezündet. Auch in Lübeck haben Eltern für das "Worldwide Candle Lighting" einen Lichterwellen-Gottesdienst vorbereitet. Er findet am Sonntag um 19 Uhr in der Kirche St. Lorenz in Lübeck statt. An dem Gottesdienst nehmen Betroffene oder betroffene Angehörige, Eltern und Großeltern teil, egal welcher Religion sie angehören, so Pastorin Mareike Hansen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Verbesserung der Busverbindungen

Von kommendem Sonntag an gibt es Fahrplanänderungen und verbesserte Bustakte in Lübeck von der Innenstadt aus nach Travemünde und zur Technischen Hochschule. Für die Fahrgäste sollen so bessere Angebote entstehen, erklärt Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos). Zwischen Lübeck und Travemünde wird der Takt der Linien 30 und 40 besser abgestimmt. Beide Linien werden künftig im 15-Minuten-Takt in Lübeck eintreffen und auch im 15-Minuten-Takt wieder abfahren. Zwischen den Lindenarcaden und der Technischen Hochschule Lübeck soll es ab Sonntag alle fünf bis zehn Minuten eine Fahrmöglichkeit geben. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Christoph Mager als Landrat im Kreis Herzogtum Lauenburg wiedergewählt

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Donnerstag der bisherige Amtsinhaber Christoph Mager (CDU) als Landrat wiedergewählt worden. Dazu kam der Kreistag in Mölln zusammen. Mager erhielt 30 von 43 Stimmen, Gegenkandidaten gab es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2022 | 10:30 Uhr