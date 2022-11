Stand: 24.11.2022 09:23 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Heiligenhafen: Inventarverkauf im Kurhaus

Im Kurhaus in Heiligehafen (Kreis Ostholstein) findet am kommenden Wochenende ein Invetarverkauf statt: Billardtische, Flipper- und Süßigkeitenautomaten, eine alte Telefonzelle, sogar eine Bowlingbahn werden dann angeboten. Der Anlass. Das Kurhaus soll im nächsten Jahr abgerissen werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Europäisches Hansemuseum wird Barrierefrei

Abenteuer Hanse lautet der neue digitale Rundgang des Europäischen Hansemuseums in Lübeck, dss in knapp einer Woche an den Start gehen soll. Wie das Museum mitteilte, werden virtuelle Inhalte mit der Ausstellung verknüpft und so ein neuer, spielerischer Zugang zu den Museumsthemen geschaffen. So können Gäste mit dem eigenen Smartphone oder einem ausleihbaren Tablet die Ausstellung erkunden. Bereits seit Jahresbeginn hat das Europäische Hansemuseum seine Ausstellungen unter dem Aspekt der Barrierefreiheit weiterentwickelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Weihnachtsmarkt nun mit Park-and-Ride-Service

An den Adventssonnabenden bietet die Stadt einen kostenlosen Weihnachtsshuttle vom Park-and-Ride-Parkplatz an der Lohmühle bis zur Beckergrube in die Lübecker Innenstadt. Der Shuttle fährt zwischen 11.05 und 20.35 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zu den Märkten hin und wieder zurück. Ab 20.52 Uhr fährt der Shuttle nur noch alle 20 Minuten zurück zur Lohmühle. Weiter Infos gibt auf der Homepage von Lübeck Tourismus. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

