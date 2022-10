Stand: 04.10.2022 10:50 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Freie Unterkünfte zu Ferienbeginn

In Schleswig-Holstein beginnen in einer Woche die Herbstferien. Viele Urlaubsunterkünfte in der Region sind zurzeit noch frei. Auf Fehmarn liegt die Auslastung für die Herbstferien bei etwa 70 Prozent. Das Lübeck Travemünde Marketing meldet, dass die Buchungen für diesen Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat teils deutlich zurückgegangen seien. Urlaube würden immer kurzfristiger gebucht werden. Anders sieht die Situation in Grömitz aus. Die Buchungslage ist hier laut Tourismusservice gut. Es gebe nur noch wenige freie Unterkünfte. Als Grund für die insgesamt durchwachsene Buchungslage sehen Touristiker die gestiegenen Preise und Unsicherheiten durch die Energiekrise. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg trennt sich von zwei Standorten

Die evangelische Kirchengemeinde St. Jürgen in Lübeck will sich von einem Teil ihrer Kirchen und Gebäude trennen. Das teilte der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mit. Statt an wie bisher fünf Standorten will die Gemeinde nur noch an drei Standorten vertreten sein. Hintergrund sind nach Angaben des Kirchenkreises Sparmaßnahmen. Die wirtschaftliche Krise seit der Coronapandemie und die Entwicklung der Personal-, Mitglieder- und Finanzstruktur machen eine Veränderung unausweichlich, erklärte Pastor Heiko von Kiedrowski. Die 13.000 Gemeindemitglieder sollen jetzt per Post über die Maßnahmen informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A1 sorgen für Behinderungen

Auf der A1 kommt es ab Mittwoch wieder zu Behinderungen. Zwischen Ratekau (Kreis Ostholstein) und Pansdorf sollen die Betonplatten der Fahrbahn ausgetauscht werden. Die Strecke wird Montag bis Freitag zwischen 19 Uhr und 6 Uhr voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 28. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Erfolgreiches Wochenende in der Regionalliga Nord

In der Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Wochenende einen 3:0 Auswärtssieg gegen Kickers Emden eingefahren. Auch die Grün-Weißen vom VfB Lübeck gewannen am Freitag mit 3:1 gegen Delmenhorst. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

