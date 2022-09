Stand: 16.09.2022 09:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

DLRG und Wasserwacht ziehen Bilanz

Die Saison für die freiwilligen Helferinnen und Helfer von DLRG und Wasserwacht ist beendet. Sie selbst sprechen von einer teilweise extrem fordernden Saison. Vor allem der 20. Juli dürfte den DLRG-Kräften in Travemünde in trauriger Erinnerung bleiben. An diesem Tag war ein Mann ertrunken und wurde von einem Stand-Up-Paddler an Land gebracht. Während Strandgäste und Helfer der DLRG versuchten, den Mann zu reanimieren, machten Schaulustige Aufnahmen mit ihren Handys und behinderten den Rettungseinsatz. Für den Ertrunkenen kam jede Hilfe zu spät. Auf dem Priwall hat es in dieser Saison keine Badetoten gegeben. Die DRK Wasserwacht war mit fast 90 Ehrenamtlichen im Einsatz. Es ging im Wesentlichen um Erste Hilfe bei Schnitt- und Schürfwunden, Insektenstichen oder Kontakt mit Feuerquallen. In Scharbeutz hat sich Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) bei den Helfern der DLRG bedankt. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz sei alles nicht möglich, sie freue sich auf den nächsten Sommer. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Viele Baustellen in Lübeck

Wer auf den Straßen in Lübeck unterwegs ist, braucht aktuell viel Geduld. Die Geniner Straße sowie die Moltkestraße werden saniert. Das Land fördere die Arbeiten mit fast zwei Millionen Euro, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Die Sanierung sei dringend erforderlich, weil die beiden Straßen dem starken Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen seien. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Mehr als 20 Häuser bei der Theaternacht dabei

Sonnabend in einer Woche (24. September) startet die 14. Lübecker Theaternacht. Die Stadt hat nun Einzelheiten dazu bekannt gegeben. Insgesamt 23 Theater machen zwischen 16 Uhr und Mitternacht mit. Gezeigt werden moderne Stücke, Klassik, Operetten-Geschichten, Puppen-, Tanz- und Musiktheater, Komödien, Varieté und vieles mehr.

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Ostholstein liegt die Corona-Inzidenz bei 289,6, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 207,2 und in Lübeck bei 250,1 (Stand: 15.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 232,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

