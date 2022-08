Stand: 29.08.2022 10:54 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bundespolizei eröffnet Trainingszentrum in Bad Bramstedt

Laut Bundespolizei ist das neue Verfahrentrainingszentrum in Neustadt (Kreis Segeberg) die modernste Anlage Europas. Es soll heute nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit in Betrieb gehen. Auf vier virtuellen Schiffsbrücken können Kommandantinnen und Kommandanten sowie das nautische Personal vielfältige Einsatzszenarien trainieren. So soll die Aus- und Fortbildung des seefahrenden Personals moderner und effizienter werden, erklärt die Bundespolizei. Die Ausbildung finde dann nicht mehr nur auf den Einsatzschiffen statt und sei unabhängig vom Wetter. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Sperrungen auf B404 und A1

Autofahrende in der Region müssen sich von heute an auf zwei Sperrungen einstellen. Eine Sperrung betrifft die B404 zwischen Dassendorf und Geesthacht im Herzogtum Lauenburg. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird die Strecke heute und morgen instandgesetzt. Radfahrende, Rettungsdienste und Fußgänger können die Strecke weiterhin nutzen, für alle anderen ist eine Umleitung ausgeschildert. Unterdessen wird in Ostholstein die Sperrung der Ausfahrt Eutin auf der A1 Richtung Norden um vier Wochen verlängert. Bei der Sanierung habe sich ein unvorhersehbarer, baugrundtechnischer Mehraufwand eingestellt, so die Autobahn GmbH. Damit verschiebe sich auch die geplante Sperrung der Anschlussstelle Scharbeutz. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

