Stand: 06.03.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Lindaunisbrücke: Jetzt auch für Fußgänger dicht

Die Lindaunisbrücke über die Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ab heute auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt - wegen neu-entdeckter Schäden an den Trägern der Brücke. Die Sperrung hat gravierende Folgen für Pendler. Bisher konnten sie mit dem Zug jeweils zu improvisierten Haltestellen bis an die Brücke heranfahren und dann zu Fuß darüber laufen, das ist jetzt nicht mehr möglich. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Baumpflanzaktion in Bürgerwindpark Janneby

Im Bürgerwindpark Janneby pflanzen Schüler der 9. und 10. Klasse der Eichenbachschule Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) am Montag Bäume. Auf einer Ausgleichsfläche in der Größe von gut zwei Fußballfeldern soll der Grundstein für einen neuen Wald aus heimischen Gehölzen gelegt werden. Bei der Pflanzaktion ist auch der schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Handball: Heimpartien bei THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt ist nach dem 34:32 (18:19) gegen den HSV Hamburg wieder voll dabei im Titelrennen. Bis zum Saisonende in der Handball-Bundesliga sind es noch 14 Spieltage. Bei den Frauen wurde am Sonnabend schon gespielt: In der Zweiten Liga war der TSV Nord Harrislee auswärts bei den Füchsen Berlin zu Gast und verlor mit 21:28. In der Tabelle ist Harrislee auf Platz sieben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 05:30 Uhr

