Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylt- DRK-Altenzentrum massiv im Defizit

Nach den Johannitern hat nun auch das Altenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf Sylt (Kreis Nordfriesland) große finanzielle Schwierigkeiten. Die Leitung spricht von einem existenziellen sechsstelligen Minus für die 22 Pflegeplätze in der Westerländer Stephanstraße. Die Vorsitzende des Sylter Sozialausschusses, Ulrike Körbs, von der Wählergemeinschaft "Die Insulaner" ist aber zuversichtlich, dass die Gemeinde der Einrichtung helfen kann. Man wolle eine Lösung finden, wie die Pflege vor Ort besser organisiert werden könne. Möglich sei zum Beispiel Wohnraum für Pflegekräfte zu reservieren oder durch die Gemeinde anzumieten. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Husumer Winterküche startet

Eine gute Portion Grünkohl und Kassler für wenig Geld - die Husumer Winterküche (Kreis Nordfriesland) will ab Montag Menschen, egal ob arm oder reich, am Mittagstisch zusammenbringen. Wer kann, gibt ein paar Euro. Wer wirklich bedürfig ist, muss es nicht. Ehrenamtliche bereiten täglich zwei wechselnde Gerichte in der Küche der Diakonie vor und bewirten dann im Gemeindehaus an der St. Marien-Kirche. Initiatorin Elke Beck aus Bredstedt erwartet täglich mehr als 100 Gäste - bis zum 1. Februar immer von 12 bis 14 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Lukas Graham wieder beim Tønder Festival

Lukas Graham, der einzige dänische Popstar, der jemals in den USA mit "Seven Years" einen Nummer 1-Hit landete, kommt in diesem Jahr wieder nach Dänemark zum Tønder Festival. Dort wird er als Sondergast mit der Caleb Klauder & Reeb Willms Band auftreten, teilt die künstlerische Leiterin Maria Theesink mit. Die amerikanische Songwriterin Aoife O'Donovan kommt ebenfalls. Sie war 2017 Hauskünstlerin bei der Folk Baltica. Das Tønder Festival startet Ende August. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

