Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Streik beim Windanlagen-Hersteller Vestas

Die IG Metall hat beim Windanlagen-Hersteller Vestas erneut zu einem fünftägigen Streik aufgerufen. Das Unternehmen hat Standorte unter anderem in Husum (Kreis Nordfriesland), Lübeck und Hamburg. Bis Heiligabend sollen die Beschäftigten von Vestas in Deutschland ihre Arbeit niederlegen. Gleichzeitig fahren laut Gewerkschaft etwa 200 Angestellte von Husum aus mit Bussen ins dänische Aarhus, um dort vor dem Hauptsitz des Unternehmens zu protestieren. Sie wollen außerdem ein Angebot für weitere Verhandlungen über einen Tarifvertrag übergeben. IG Metall und die Beschäftigten wollen den Windanlagenbauer mit den Streiks zu Tarifverhandlungen zwingen. Bislang will Vestas Entgeltfragen aber nur mit dem Betriebsrat besprechen. Bei einer Online-Urabstimmung hatten sich deshalb Ende Oktober 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 10:00 Uhr

Toter in Flensburger Wohnung gefunden

Die Feuerwehr in Flensburg ist am Wochenende wieder zu etliche Einsätzen ausgerückt. Bei einem Zimmerbrand in der Waitzstraße fanden die Feuerwehrleute am Sonnabend einen Toten. Ob der Mann bereits tot war oder durch das Feuer gestorben ist, muss jetzt die Polizei ermitteln. Außerdem gab es einen Küchenbrand in einem Hochhaus in Engelsby. Drei Personen hatten Rauch eingeatmet und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Aufzeichnung mit den Bundespräsidenten für Weihnachtssendung

Die Nikolaikirche in Flensburg ist noch bis Mittwoch für Besucher gesperrt. Das ZDF zeichnet dort in diesem Jahr die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" auf. Neben dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra und Star-Tenor Pene Pati sind auch die Grundschüler der Hohlweg Schule in Flensburg als Lichterkinder mit von der Partie. Zwischen 40 und 50 Kinder machen mit. Heute ist Generalprobe und morgen zeichnet das ZDF die Sendung mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf. Gezeigt wird sie an Heiligabend um 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Neue Hilfsaktion in Husum

Die Kirchengemeinde Husum öffnet jetzt zwei Mal pro Woche ihr Gemeindehaus für Menschen, die kein Geld haben oder einsam sind. Montags mit warmer Suppe, sonntags mit Kaffee und Tee. Hier sollen sich sie Menschen ein paar Stunden wohlfühlen können, sagt Pastor Friedemann Magaard. Für das Projekt hat die Kirchengemeinde Husum eine Mitarbeiterin angestellt und elf Ehrenamtliche begeistern können. Die Winterhilfe im Gemeindehaus ist bis März - auch über die Feiertage - geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt verpasst Kiel historische Derby-Klatsche

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag im 107. Nordderby gegen den THW Kiel einen fulminanten 36:23 (17:12)-Sieg gefeiert. Während die "Zebras" die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verloren, dürfen die auf Tabellenplatz fünf stehenden Flensburger wieder etwas nach oben schielen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 06:00 Uhr

