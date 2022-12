Stand: 09.12.2022 09:28 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Alkoholkontrolle in Kappeln - keine Verstöße

Die Polizei hat bei einer großen Kontrolle an der Nordstraße bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) in Höhe Rabel am Mittwoch keinen einzigen Alkoholverstoß festgestellt. 150 Fahrer wurden angehalten, 20 davon mussten pusten. Beanstandet wurden nur andere Mängel wie eine abgelaufene Hauptuntersuchung, Fahren ohne Gurt oder das Nutzen des Handys am Steuer. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Hafenverlagerung verschiebt sich

Die Verlagerung des Flensburger Industriehafens vom Ost- auf das Westufer kann in diesem Jahr nur zur Hälfte erfolgen. Weil die Stadtwerke große Kohlevorräte lagern, soll der Umzug erst im April komplett sein, teilte ein Sprecher im Rathaus mit. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Ein Jahr Smartes DorfSHUTTLE Süderbrarup

Vor einem Jahr ging das sogenannte Smarte DorfSHUTTLE in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) an den Start. Dabei handelt es sich um ein Angebot im öffentlichen Nahverkehr, das am ehesten einem Taxi gleicht: Tagsüber kann einer der beiden Busse zu jeder Zeit an eine beliebigen Haltestelle im Amtsgebiet gerufen werden, und von dort geht es dann nach dem Wunsch der Fahrgäste an eine andere beliebige Haltestelle zum normalen Bustarif. Das Ergebnis: 14.000 Fahrten mit 17.500 Passagieren, also rund 50 pro Tag, damit war es in vielen Fällen Einzelbeförderung. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Schleibrücke (B203) wieder geöffnet

Die Wartungsarbeiten an der Schleibrücke in Kappeln im Verlauf der B203 sind abgeschlossen. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit. Die Brücke ist wieder in beide Fahrtrichtungen offen; maximal 30 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2022 | 09:30 Uhr