Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 24.11.2022 11:04 Uhr

Flensburg: Neuer Steg für Jugendsegler in Fahresodde

Die Segler-Vereinigung Flensburg baut einen neuen Steg für die Jugendsegler. Das 100.000 Euro-Projekt finanziert der Verein aus Eigenmitteln und mit Hilfe des Landessportverbands und der Stadt Flensburg. Am Donnerstag werden sieben, zwölf Tonnen schweren Elemente, in Fahrensodde angeliefert. Für diese Arbeit wird ein Schwerlast-Kran eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Leck: Teil der Marktstraße wird saniert

In Leck (Kreis Nordfriesland) wird vermutlich bis Weihnachten ein Teil der Marktstraße saniert. Die Decke der Fahrbahn muss ausgetauscht werden. Zur Zeit wird eine einspurige Verkehrsführung über eine Ampel gesteuert. Sobald die Asphaltierungsarbeiten beginnen, soll es eine Vollsperrung in diesem Bereich geben, so Lecks Bürgermeister Andreas Deidert (CDU). Im Frühjahr wird damit begonnen werden, den Rest der Straße zu sanieren. Die Arbieten sollen laut Deidert bis zum Sommer abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Husum: Neue Stromleitung bis Mildstedt im Bau

Die Stadtwerke Husum bauen momentan eine neue Stromleitung von Mildstedt bis zum Husumer Bahnhof. Dort plant die Bahn sogenannte Oberleitungsinseln für Akku-Züge. Dafür braucht es eine separate Stromversorgung. Die elektrisch betriebenen Züge sollen zwischen St.Peter-Ording, Husum und Kiel pendeln und auf drei Gleisen in Husum aufgeladen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

