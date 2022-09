Stand: 15.09.2022 08:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Feuer in Westerland auf Sylt

Aktuell sind auf Sylt mehrere Löschzüge dabei, einen Brand an der Promenade am Hauptstrand in Westerland zu löschen. Das Restaurant "Badezeit" hat Feuer gefangen. Der Rauch zieht durch den Wind in Richtung Fischerweg direkt hinter dem Restaurant. Aus dem Grund müssen die Einsatzkräfte immer mehr Menschen aus den Appartements holen. Verletzt wurde bisher niemand. Laut Feuerwehr ist der Dachgiebel des Hauses bereits eingestürzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Hausärzteverband hat neuen Vorsitzenden

Der Mediziner Jens Lassen aus dem nordfriesischen Leck ist der neue Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein. Dies teilte der Verband mit. Er wurde am Mittwoch auf einer Mitgliederversammlung gewählt. Lassen folgt damit auf Thomas Maurer, der seit 2009 Landesvorstand war und ebenfalls aus Leck kommt. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Infoveranstaltung zur Grundsteuer in Flensburg

Durch die Grundsteuer-Reform müssen über eine Million Häuser in Schleswig-Holstein neu bewertet werden. Informieren kann man sich dazu auf Veranstaltungen, die das Land zusammen mit den Kreisen und Städten organisiert. Nach zwei Terminen in Husum und Schleswig findet eine solche Veranstaltung nun in Flensburg statt, und zwar in zwei Wochen, am 29. September, um 17 Uhr in der Bürgerhalle. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

24-Stunden Schwimmen im Freibad in Süderbrarup

Für die Tafel 24 Stunden lang schwimmen: Diese Aktion läuft am kommenden Sonnabend ab 15 Uhr im Freibad in Süderbrarup. Das Freibad will damit den Tafeln helfen, da die Lage insgesamt schwierig sei. Bislang haben sich 200 Starter angemeldet. Das Eintrittsgeld von drei Euro wird an die Tafel gespendet. Nach dem 24-Stunden-Schwimmen ist die Freibad-Saison in Süderbrarup für dieses Jahr beendet. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen der Region

Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz aktuell bei 225,0, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 204,6 und in der Stadt Flensburg bei 241,5 (Stand: 14.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 228,1. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

