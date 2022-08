Stand: 29.08.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreiks bei Vestas

Die IG Metall hat die Beschäftigten des dänischen Unternehmens Vestas heute bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. In Husum im Kreis Nordfriesland gab es dazu eine Kundgebung. Die IG Metall will erreichen, dass Vestas wieder in die Tarifverhandlungen einsteigt. Das Unternehmen hatte diese Anfang Juli beendet. Vestas baut und wartet bundesweit Windenergieanlagen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr List auf Sylt wird freiwillige Feuerwehr

Seit 17 Jahren war die Feuerwehr in List auf Sylt eine Pflichtfeuerwehr, nun wird sie wieder freiwillig. Nach Angaben des Bürgermeisters Ronald Benck (CDU) hat der Kreisfeuerwehrverband bereits zugestimmt, lediglich das genaue Datum steht noch aus. Der Schritt in die Freiwilligkeit ist einerseits deshalb möglich, weil die Feuerwehr Geräte angeschafft hat, die mit weniger Personal bedient werden können. Zum anderen hat es "damit zu tun, dass eine gute Jugendarbeit dazu geführt hat, dass wir unsere Jugendwehr jetzt mit zunehmendem Alter auch in die Erwachsenenwehr wechselt", sagte Benck. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2022 | 08:30 Uhr