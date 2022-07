Stand: 22.07.2022 11:25 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Wal-Kadaver vor Amrum entdeckt

Vor der Insel Amrum (Kreis Nordfriesland) ist ein toter Wal angespült worden. Urlauber entdeckten den rund acht Meter langen Kadaver am Mittwoch. Einem Bericht des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (SHZ) zufolge soll das tote Tier zuvor bereits mehrere Tage zwischen den Inseln Sylt, Föhr und Amrum hin und her getrieben sein. Da das Tier offenbar schon längere Zeit tot ist, war der Kadaver bereits stark verwest. Deshalb konnte bisher noch nicht bestimmt werden, um welche Art es sich handelt. Das soll nun mit Hilfe einer DNA-Analyse festgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Autos in Flensburg aufgebrochen

In Flensburg kommt es nach Polizeiangaben in den letzten Wochen vermehrt zu Autoaufbrüchen. Die Täter schlagen vor allem auf öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt zu, auch Waldparkplätze im Bereich Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) seien betroffen. Die Polizei davor, Wertsachen im Auto sichtbar liegen zu lassen. Im Moment prüft die Polizei, für welche Taten ein Mitte der Woche auf frischer Tat festgenommener 34-jähriger Mann verantwortlich ist. Gegen ihn erging Haftbefehl, der gegen Auflagen aber vorerst außer Vollzug gesetzt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

DLRG rechnet mit vielen Badegästen am Wochenende

Im Landesteil Schleswig hatten die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in der vergangenen Woche gut zu tun - nun habe sich die Lage wieder entspannt. Der Vorsitzende der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Thorsten Brocks rechnet am Wochenende wieder mit gut besuchten Badestellen. Es sei eine Herausforderung, wenn so viele Menschen auf begrenztem Raum aufeinandertreffen, so der Rettungsschwimmer. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Abgemagerte Seehunde auf Amrum und Föhr entdeckt

In den vergangenen Tagen haben Helfer des Robbenzentrums auf Föhr (Kreis Nordfriesland) zahlreiche abgemagerte Seehunde gefunden. Deshalb schlägt die Föhrer Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert jetzt Alarm. Die Tiere tauchten vor allem im Sportboothafen in Wyk auf, aber auch vor Amrum wurden demnach bereits Heuler gesichtet. Bei einigen Tieren habe sie bereits die Rippen sehen können, so Bahr-van Gemmert. Viele würden den Winter so nicht überstehen, weil sie ihr Gewicht vervierfachen müssten. Bei der Suche nach der Ursache kann die Tierärztin nur spekulieren - sie vermutet einen Zusammenhang mit den seit einigen Wochen laufenden Sandvorspülungen vor Föhr. Diesen Vorwurf weist das Husumer Forschungsbüro "BioConsult", das die Sandvorspülungen begleitet, von sich. Bei den Arbeiten würden alle Auflage eingehalten und zweimal die Woche kontrolliert. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 16:30 Uhr

SH-Tarif gilt nun auch in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg

Ab August gilt auch in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg der Schleswig-Holstein Tarif. Das hat die Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH mitgeteilt. Damit gelten jetzt einheitliche Bedingungen im gesamten Bundesland. Bisher wurde zum Beispiel bei Fahrten innerhalb des Stadtverkehrs Flensburg sowie im Kreis Schleswig-Flensburg zwischen Bus- und Bahnfahrkarten unterschieden. Im Stadtverkehr Flensburg werden außerdem künftig flexible Wochenkarten und Schülerwochenkarten angeboten. Wegen der gestiegenen Energiekosten will Nah.SH die Fahrpreise allerdings ab August im Schnitt um knapp zwei Prozent erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 16:30 Uhr

Stadt Bredstedt bereitet sich auf Gas-Mangel vor

Um für einen Gas-Notfall im Winter gewappnet zu sein, plant der Bürgermeister von Bredstedt (Kreis Nordfriesland), Christian Schmidt (CDU), die Temperatur im Erlebnisbad um ein bis zwei Grad herunterzuregeln. Das sagte er im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Aus seiner Sicht könne das allerdings nur ein "erster Schritt" sein. Demnach geht er davon aus, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch die Temperaturen in den anderen stadteigenen Liegenschaften angepasst werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest: Sperrgebiet in Schleswig-Flensburg erweitert

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Markerup (Kreis Schleswig-Flensburg) vergangene Woche hat das Friedrich-Löffler-Institut am Mittwoch auch für den zweiten Betrieb eine Infektion mit dem H5N1-Virus offiziell bestätigt. Das teilte der Kreis mit. Die Sperr- und Beobachtungsgebiete rund um die Betriebe wurden deshalb noch mal erweitert: Die Gemeinden Wees, Munkrabarup und Ringsberg gehören demnach jetzt ganz oder teilweise zur Schutzzone. Außerdem ist das gesamte Flensburger Stadtgebiet Teil des weitergefassten Beobachtungsgebietes. In diesen Bereichen muss das Geflügel im Stall bleiben und darf nicht woanders hingebracht werden. Im Sperrbezirk werden laut Kreis außerdem alle Bestände amtstierärztlich untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 21.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 688,2. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 674,2 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 497,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 589,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

