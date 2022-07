Wal-Kadaver vor Amrum entdeckt Stand: 22.07.2022 08:09 Uhr Vor der Insel Amrum ist ein toter Wal angespült worden. Zuvor soll der stark verweste Kadaver mehrere Tage in der Nordsee getrieben sein. Um welche Art es sich handelt, ist noch unklar.

Urlauber entdeckten am Mittwoch den rund acht Meter langen Wal-Kadaver vor der Nordseeinsel Amrum (Kreis Nordfriesland). Einem Bericht des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (SHZ) zufolge soll das tote Tier zuvor bereits mehrere Tage zwischen den Inseln Sylt, Föhr und Amrum (alle Kreis Nordfriesland) hin und her getrieben sein. Der Kadaver wurde währenddessen an verschiedenen Orten gesichtet.

AUDIO: Amrum: Toter Wal angespült (1 Min) Amrum: Toter Wal angespült (1 Min)

DNA-Analyse soll Klarheit über Wal-Art bringen

Da das Tier offenbar schon längere Zeit tot ist, war der Kadaver bereits stark verwest. Deshalb konnte bisher noch nicht bestimmt werden, um welche Art es sich handelt. Das soll nun mit Hilfe einer DNA-Analyse festgestellt werden.

Weitere Informationen Mann bringt Heuler in Plastiktüte zur Seehundstation Ein Mann hat einen verlassenen Seehund auf der Insel Neuwerk gefunden und ihn in einer Plastiktüte mit dem Zug zur Seehundstation nach Friedrichskoog gebracht. mehr Helgoland: Vogelgrippe bei totem Basstölpel nachgewiesen Die Seevogelkolonien auf Helgoland blieben bisher verschont von der Tierkrankheit. Nun wurde das Virus H5N1 bei einem Tier nachgewiesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Tiere