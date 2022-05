Stand: 30.05.2022 10:33 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Glücksburg kontrolliert Falschparker an E-Ladesäulen

Die Stadt Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) will verstärkt gegen Parksünder an E-Ladepunkten vorgehen. Diese werden immer wieder von Autos mit Verbrennungsmotoren zugestellt. Das kostet 55 Euro. Es soll nicht nur dafür gesorgt werden, dass die Ladesäulen für E-Autos frei sind, laut Bürgermeisterin Kristina Franke will die Stadt auch die Ladeinfrastruktur ausbauen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Nur 60 Schiffe bei Rum-Regatta

Viele Besucher, aber wenige Schiffe - diese Bilanz hat Martin Schulz vom Museumshafen nach der Rum-Regatta in Flensburg gezogen. Infolge der Pandemie wollten sich einige Skipper offenbar nicht im Voraus anmelden. Bei stürmischem Wetter brachen zusätzlich angemeldete Schiffe die Anreise ab, sagte Schulz. Somit kamen nur rund 60 Schiffe zum Treffen. Positiv war, dass es trotz stürmischen Wetters keine nennenswerten Schäden gab. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Husumer bei "Jugend forscht" ausgezeichnet

Cornelius-Ägidian Quint aus Husum (Kreis Nordfriesland) holte den Bundessieg bei "Jugend forscht" für die originellste Arbeit. Der 18-Jährige von der Hermann-Tast-Schule entwickelte eine Methode, mit der sich Moose auf ehemaligen Moorflächen schneller wieder ansiedeln können. Dafür verpackte er vermehrungsfähige Pflanzenzellen so, dass sie sich wie Samenkörner großflächig ausstreuen lassen. Der Jungforscher vermehrte Sprossen der Moosart "Sphagnum fallax" in gefiltertem Moorwasser und umhüllte sie mit einem Kohlenhydrat aus Algen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

