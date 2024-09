Stand: 20.09.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Großes Fest zum Weltkindertag

Bundesweit wird heute der Weltkindertag gefeiert, auch in Lübeck. Es gibt ein großes Fest auf der Freilichtbühne. Rund 1.000 Kinder werden erwartet. Das Fest steht unter dem Motto "Kinder haben Rechte!... auf Schutz ihrer Identität". Darauf wollen Kinderschutzbund, Kitawerk und die Hansestadt Lübeck gemeinsam mit den Kindern bei einem Sternmarsch aufmerksam machen. Die Zahl der Kinder, die in Armut leben, werde immer größer, sagen Kinderschutzbund und Kitawerk. Sie fordern eine größere finanzielle Unterstützung in der Kinder- und Jugendhilfe. Ausgerufen wurde der Weltkindertag von den Vereinten Nationen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Neue Ruderakademie in Ratzbeburg wird eingeweiht

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) wird heute die neue Ruderakademie feierlich eröffnet. Nach mehrjähriger Bauzeit kann der Rudernachwuchs sein Ausbildungszentrum wieder in Beschlag nehmen. Nach Angaben der Akademie trainieren hier Deutschlands beste Ruderer, die zuletzt auch in Paris einige Medaillen gewonnen haben. Die Bauarbeiten waren notwendig, weil das Gebäude und auch die Geräte in die Jahre gekommen waren. Mehr als 12 Millionen Euro haben sie in den Umbau gesteckt, finanziert aus Bundes- und Landesmitteln. Nach der festlichen Einweihung geht es Sonnabend mit einem Tag der Offenen Tür weiter. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Timmendorfer Strand: Neue Seebrücke wird mit Strandparty eröffnet

Nach langer Bauzeit wird heute die Seebrücke in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) mit einer großen Party und viel Musik feierlich eröffnet. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird zu dem Event erwartet. Am Abend soll die Feier beginnen, gegen 22 Uhr ist dann ein großes Feuerwerk über der Seebrücke geplant, so die Tourismus Agentur Lübecker Bucht. Für das kommende Wochenende ist dann die Eröffnung der Seebrücke in Haffkrug geplant. Auch hier soll es ein buntes Bühnenprogramm mit Drachenbootrennen und kostenlosen Salsa-Tanzstunden geben. Für den Seebrückenneubau in Scharbeutz gibt es laut Ostsee-Holstein-Tourismus noch keinen Eröffnungstermin. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Vollsperrung an der Bahnhofsbrücke

Erneut Verkehrsbehinderungen in der Lübecker Innenstadt: An diesem Wochenende gibt es die voraussichtlich letzte Vollsperrung an der Bahnhofsbrücke. Ab heute um 17 Uhr bis Montag um 5 Uhr früh wird die Fahrbahn zwischen Lindenplatz und Werner-Kock-Straße wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt sein. Nach Angaben der Stadt, sind die Bauarbeiten notwendig, um die Verkehrssicherheit auf diesem wichtigen Streckenabschnitt zu verbessern. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 08:30 Uhr