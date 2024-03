Stand: 21.03.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Instandsetzung von Brücken bei Mölln

Zwei Brücken auf der B207 bei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) werden in den kommenden Monaten repariert. Die Brücken über die L199 Anschlussstelle Mölln Nord sowie über die Gemeindestraßen "Lankauer Weg" und "Am Herzberg" werden zeitgleich instand gesetzt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr mit. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag und enden voraussichtlich Ende November. Der Verkehr wird im Baustellenbereich einspurig vorbeigeführt und das bei Tempo 50. Auf der L199 wird außerdem eine mobile Ampel aufgebaut. Die Kosten von etwa 1,6 Millionen Euro trägt der Bund. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Achtung: Oftmals verbrennen Wildtiere im Osterfeuer

Kurz vor den Osterfeierlichkeiten ruft der Fachdienst Naturschutz (Kreis Segeberg) zu einem umsichtigen Verhalten bei Osterfeuern auf. Denn in den angehäuften Holz- und Reisighaufen verstecken sich oft wildlebende Tiere wie Igel, Kaninchen und Insekten. Auch Vögel nisten dort gern, heißt es vom Kreis. Wenn die Feuer dann entzündet werden, entstehen für die Tiere tödliche Fallen. Deshalb seien Osterfeuer in direkter Nähe zu geschützten Biotopen und Schutzgebieten verboten. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau behält seinen Mannschaftskapitän

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat seinen Vertrag mit Mannschaftskapitän Finn Kretschmer um zwei weitere Jahre verlängert. Für Trainer David Röhring ist die Vertragsverlängerung ein wichtiger Baustein für die Mannschaft: "Wir haben eine ganz junge aufstrebende Mannschaft zusammen, wo es auch wichtig ist, einige Führungsfiguren zu halten und für Kontinuität zu sorgen." Das nächste Spiel für den VfL Lübeck-Schwartau steht am Sonntag gegen den TV Großwallstadt an. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 08:30 Uhr