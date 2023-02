Stand: 27.02.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Aktive Mittagspause Imland-Kliniken

Mit einer sogenannten aktiven Mittagspause wollen die Beschäftigten der Imland Klinik Eckernförde heute gegen das Sanierungskonzept der Imland-Krankenhäuser protestieren. Nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di sind 190 Vollzeitstellen beziehungsweise 380 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Arbeitnehmer fordern den Erhalt des Standortes Eckernförde und aller Arbeitsplätze. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:30 Uhr

Großfeuer in Felde

Nach dem Brand in einem Bauernhaus in der Gemeinde Felde in der Nacht zu Sonntag ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nach eigenen Angaben, wie es zu dem Brand kommen konnte. Bei dem Feuer war das Gebäude erheblich beschädigt worden. Laut Feuerwehr erlitt der Besitzer des Hauses einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der etwa 50-jährige Mann und zwei weitere Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten können. Etwa 120 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt - im Einsatz waren die Feuerwehr Felde und die Wehren aus sechs Nachbargemeinden. Wie hoch die Schadenshöhe ist, steht ebenfalls noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:30 Uhr

Schönkirchen: Woche der Nachhaltigkeit

In Schönkirchen im Kreis Plön dreht sich in dieser Woche alles um das Thema Nachhaltigkeit. Mehr als 20 Veranstaltungen sind geplant, bei denen die Frage der Nachhaltigkeit im Alltag im Fokus steht. Die Aktionswoche findet zum ersten Mal statt und wurde von langer Hand geplant. Viele Gruppen, Vereine und Firmen beteiligen sich. Organisiert wird sie vom Aktionsforum für Nachhaltigkeit und von der Gemeindebücherei Schönkirchen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:30 Uhr

Bahnverkehr bis Dienstag eingeschränkt

Bahnpendler müssen in den nächsten Tagen bei Verbindungen an der Ost- und Westküste mit Einschränkungen rechnen. Besonders betroffen ist die Bahnlinie RE72 auf der Strecke Kiel - Eckernförde. Da am Kieler Hauptbahnhof gebaut wird, fallen heute und morgen tagsüber viele Züge aus. Sie werden allerdings durch Busse ersetzt. Die Bauarbeiten laufen jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr. Auch auf der Strecke Hamburg-Westerland brauchen Bahnreisende erneut gute Nerven: Heute fallen - ebenso wie gestern - Verbindungen aus. Auch hier sind Bauarbeiten der Grund. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:00 Uhr

Polarlichter am Himmel über Schleswig-Holstein

Zahlreiche Menschen haben gestern am späten Abend ein seltenes Naturspektakel verfolgen können: In Teilen Schleswig-Holsteins tanzten Polarlichter am Himmel. NDR Schleswig-Holstein liegen Bilder von Amrum, der Flensburger Förde, aus Husum oder auch vom Einfelder See in Neumünster vor. Polarlichter kommen sonst eher in Norwegen, Schweden oder auch Nord-Dänemark vor. Das Leuchten am Nachthimmel entsteht durch einen Energieaustausch, wenn Elektronen der Sonne auf die Atmosphäre der Erde treffen. Dafür müssen sie erst einmal ins Weltall gelangen und in Richtung Erde fliegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 07:20 Uhr

THW Kiel siegt beim TBV Lemgo Lippe

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga dem Spitzenduo auf den Fersen. Am Sonntag setzte sich der Rekordmeister mit 28:22 (10:11) beim TBV Lemgo Lippe durch und ist weiterhin Tabellendritter. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 05:30 Uhr

