Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiels Oberbürgermeister bestürzt über Messerattacke

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg hat sich Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) betroffen gezeigt. Am Mittwochabend sprach er von einer entsetzlichen Tat. Sein aufrichtiges Mitgefühl gelte den Familien und Angehörigen der Opfer. Außerdem bedankte er sich bei den Rettungs- und Polizeikräften. Ein 33-Jähriger hatte am Mittwochnachmittag kurz vor dem Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) Mitreisende mit einem Messer angegriffen. Eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger wurden getötet, weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will heute Nachmittag über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Um 14 Uhr wird sie mit der Leitung der Polizeidirektion Itzehoe in Kiel vor die Presse treten. Die Pressekonferenz wird auf NDR.de/sh im Livestream übertragen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Traifstreit bei der Post: Aktion in Neumünster

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post wollen heute rund 2.000 Beschäftigte in Neumünster ein Zeichen setzen. Am Rande einer Betriebsversammlung in den Holstenhallen hat die Gewerkschaft Ver.di zu einer Mittagspausenaktion aufgerufen. Die Gewerkschaft wolle ihrer Tarifforderung damit Nachdruck verleihen, sagt Lars-Uwe Rieck von Ver.di. Eine Mitgliederbefragung habe ergeben, dass die Beschäftigten 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit vom 12 Monaten fordern. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass dies nur den Reallohn-Verlust durch die Inflation ausgleichen würde. Wegen der Betriebsversammlung der Post-Niederlassung Kiel könnten heute mehr als 2.000 Zustelltouren liegen bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Kanzlerin der CAU wiedergewählt

Claudia Ricarda Meyer bleibt für weitere sechs Jahre Kanzlerin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel. Sie sei am Mittwoch vom Senat wiedergewählt worden, heißt es von der Hochschule. Im Mai dieses Jahres tritt sie ihre zweite Amtszeit an. Laut CAU-Präsidentin Simone Fulda hat Meyer die Universität in Kiel in den vergangenen Jahren sicher durch die Corona-Pandemie, die Energiekrise und andere Herausforderungen gebracht. Darüber hinaus habe sie die Universität in den letzten Jahren zukunftsfähig weiterentwickelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

