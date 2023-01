Stand: 20.01.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadt Kiel bekundet Interesse an den Imland-Kliniken

Die Stadt Kiel könnte sich vorstellen, die insolventen Imland-Kliniken zu übernehmen. Die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Kämpfer hat dem Kreis Rendsburg-Eckernförde einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Laut den Plänen würden die Imland-Kliniken dann zusammen mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel betrieben, so CDU-Politiker Thorsten Schulz, Vorsitzender des Hauptausschusses im Kreistag. Der Hauptausschuss stimmte am Donnerstagabend dafür, die Fusionspläne weiter zu verfolgen, so Schulz. Vor allem SPD und Grüne im Kreistag wollen erreichen, dass die Imland-Kliniken in kommunaler Hand bleiben und nicht privatisiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Ausbau des Holsteinstadions soll Sache der Stadt Kiel werden

Die Stadt Kiel soll den Ausbau des Holsteinstadions übernehmen. Am Donnerstag beauftragte die Ratsversammlung die Stadtverwaltung damit, die Gründung einer Stadiongesellschaft vorzubereiten. Außerdem soll die Stadt ein konkretes Konzept für den Ausbau vorlegen. Damit wollen Politiker und Verwaltung den Stadion-Ausbau retten. Ursprünglich wollten Investoren rund um Citti-Miteigentümer Gerhard Lütje den Ausbau in die Hand nehmen, doch aufgrund gestiegener Baukosten wurde der Baustart abgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

