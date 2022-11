Stand: 18.11.2022 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel bekommt wieder eine Straßenbahn

Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstag mit großer Mehrheit für ein Straßenbahnnetz in der Landeshauptstadt gestimmt. Damit können die Planungen für die vier Linien jetzt konkreter werden. Parteiübergreifend stimmten die Ratsherren und -frauen für die Kieler Straßenbahn. Nur die AfD-Fraktion stimmte gegen das Projekt. Die Kosten sollen sich auf eine Milliarde Euro belaufen. Laut Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist der Moment günstig, weil der Bund in den kommenden Jahren Milliarden für solche Projekte zur Verfügung stellt. 90 Prozent der Kosten sollen so über Bund und Land finanziert werden. Rund 40.000 Fahrgäste sollen die Tram später nutzen, so ein Gutachten. Bis es soweit ist, werden aber noch mindestens zehn Jahre ins Land gehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Bordesholm sucht Klimaschutz-Ideen

Die Gemeinde Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sammelt Klimaschutz-Ideen von Bürgerinnen und Bürgern im gesamten Amtsbereich. Dazu findet am Freitag im Rathaus Bordesholm ein Workshop statt. Experten zum Thema Klimaschutz bringen Vorträge mit und nehmen die Vorschläge der Interessenten in die weitere Konzeptentwicklung auf. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

