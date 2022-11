Stand: 10.11.2022 09:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Naturschutztag in Neumünster

In den Holstenhallen in Neumünster kommen zum 26. Naturschutztag Schleswig-Holstein heute Hunderte Experten zu einer Tagung zusammen. Rund 700 Landwirte, Naturschützer und Politiker nehmen teil. Thematischer Schwerpunkt ist in diesem Jahr der biologische Klimaschutz. Dazu zählen Vorhaben wie Moorböden zu renaturieren oder neue Naturwälder entstehen zu lassen. Hier werden auch Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Außerdem gibt es Fachvorträge. Ziel ist nach Angaben des Umweltministeriums nicht nur ein effektiver Klimaschutz, sondern auch Lebensräume und Arten zu erhalten. Insbesondere der Schutz von Insekten wird laut Ministerium immer wichtiger. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Geh- und Radweg am Wilhelmplatz gesperrt

Seit einigen Tagen wird am Wilhelmplatz in Kiel eine neue Mobilitätsstation gebaut. Dabei hat das Tiefbauamt unter der Parkplatzzufahrt an der Stephan-Heinzel-Straße eine gerissene Betonplatte entdeckt, unter der sich ein mit Wasser gefüllter Hohlraum befindet. Dieser erstreckt sich laut Stadt auch unter dem Geh- und Radweg. Deshalb ist der Weg an der Stephan-Heinzel-Straße ebenfalls bis auf Weiteres gesperrt, teilte die Stadt mit. Experten wollen nur erkunden, wie groß der Hohlraum wirklich ist. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Junge Männer schieben 300-Kilo-Tresor durch Neumünster

Zwei junge Männer mit einem 300 Kilogramm schweren Tresor haben in der Nacht zu Mittwoch in Neumünster eine Fahndung der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten gesehen, wie die Männer den etwa einen Kubikmeter großen Panzerschrank auf einem Rollbrett eine Hauptstraße entlang schoben. Die Polizei schickte vier Streifenwagen und fand den aufgebrochenen und leeren Tresor auf einem Schulhof. Die Beamten nahmen in der Nähe zwei junge Männer fest, auf die die Beschreibung passte. Beide sind bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Die Männer wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Eine Wohnungsdurchsuchung bei den 23-Jährigen hatte zuvor keine Erkenntnisse gebracht. Gegen die beiden wird jetzt wegen schweren Diebstahls ermittelt. Der Tresor wurde mit Hilfe eines Abschleppunternehmens zur Polizei gebracht. Woher er stammt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

