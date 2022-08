Stand: 31.08.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Ausstellung zu Kriegsfolgen im Flandernbunker

In Kiel eröffnet der Verein Mahnmal Kilian heute seine Ausstellung "Bomben und Traumata. Unheimliche Hinterlassenschaften des Krieges". Ein Jahr lang wird es auf zwei Stockwerken im Flandernbunkers die Folgen des Krieges gehen. Dabei bleibt die Ausstellung nicht allein bei den Folgen des Zweiten Weltkriegs, sondern nimmt auch Perspektiven der Gegenwart auf. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Prozess: Mann bestellt Waren für 90.000 Euro und bezahlt nicht

In Neumünster beginnt heute ein Prozess wegen Betrugs. Der Angeklagte soll online wiederholt Waren bestellt, aber nicht bezahlt haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, soll er mehrere Gastkonten bei einem Online-Händler angelegt haben, und so Waren im Wert von fast 90.000 Euro erhalten haben. Laut Anklage hatte er die Absicht alles weiterzuverkaufen, um sich auf diese Weise eine Einnahmequelle zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Forscher besorgt über Zustand der Seegraswiesen

In Kiel läuft derzeit das zweite Internationale Ocean Health Symposium. Experten aus verschiedenen Ländern diskutieren Erkenntnisse zur Gesundheit der Meere. Derzeit sorgen sich die Forscher vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung zum Beispiel über den Zustand der Seegraswiesen - im Moment gehen sie an pilzähnlchen Einzellern zugrunde. Die Krankheit werde nach den bisherigen Kenntnissen durch höhere Wassertemperaturen gefördert, so die Experten. Erstaunliche Ergebnisse kommen aus Spanien: Dort berichtet eine Wissenschaftlerin von Muscheln, die eine ansteckende Form von Krebs haben. Zu den Ursachen müsse weiter geforscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 184,4. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 212,3. In Neumünster ist die 7-Tage Inzidenz leicht auf 218,9 gesunken. In Plön liegt der Wert bei 219. Landesweit ist die Inzidenz rückläufig, sie liegt aktuell bei 236,2. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

