VR-Banken an der Westküste wollen fusionieren

Die VR-Banken Westküste und Schleswig-Mittelholstein wollen fusionieren. Der neue Name wäre dann VR Bank Schleswig-Holstein Mitte, mit zukünftig 135.000 Kunden und 600 Mitarbeitenden unter anderem in Heide (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland), so ein Sprecher. Die Fusion sei unter anderem deshalb notwendig, weil in den kommenden Jahren Mitarbeitende der sogenannten Boomer-Generation in den Ruhestand gehen. Nach Angaben des Sprechers hätten die Banken Schwierigkeiten, entsprechende neue Fachkräfte zu finden. Gebündelt sei dies einfacher. Außerdem könne eine größere Bank auch größere Kredite vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Northvolt-Krise: Batteriehersteller prüft Sanierung in USA

Der angeschlagene schwedische Batterieproduzent Northvolt könnte eine Sanierung nach US-Recht beantragen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein braucht das Unternehmen kurzfristig zusätzliches Geld, um Ausgaben bezahlen zu können. Northvolt könnte dazu auf eine Regel des amerikanischen Insolvenzrechts zurückgreifen. Das sogenannte Chapter-11-Verfahren ermöglicht Betrieben ihre Finanzen neu zu ordnen. Der Bau der Fabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen geht trotz der aktuellen Probleme weiter. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Cheerleader aus Heide bei "Sterne des Sports"

Montagabend sind in Kiel die "Sterne des Sports" auf Landesebene vergeben worden. Mit einem Stern zeichnen Innenministerium und der Landessportverband Vereine aus, die sich mit innovativen und kreativen Projekten für die Gesellschaft engagieren. Auch Celine Herbst vom MTV Heide (Kreis Dithmarschen) war in Kiel dabei. Sie hat vor eineinhalb Jahren die Cheerleadingsparte gegründet. 100 Mitglieder konnte sie in dieser Zeit gewinnen. Für einen Stern habe es zwar nicht gereicht, so Herbst: "Aber es war eine Veranstaltung mit großer Wertschätzung. Und im Laufe des Abends wurde uns noch einmal gratuliert, für das, was wir auf die Beine gestellt haben." | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

