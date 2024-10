Stand: 15.10.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bauarbeiten an B202 verzögern sich

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 202 zwischen Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) und Friedrichsholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verzögern sich. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr ist dafür das schlechte Wetter in den vergangenen Wochen verantwortlich. Aufgrund des moorigen Untergrundes sei es notwendig, in den neuen Asphalt eine spezielle Bewehrungsmatte einzubauen, hieß es in einer Mitteilung. Diese müsse auf einer Länge von rund zwei Kilometern mit dem Asphalt verklebt werden. Der ausgiebige Regen habe diese Arbeiten verzögert, so dass sie voraussichtlich erst am 25. Oktober beendet werden können. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Neue Fußgängerzone in St. Peter-Ording

Rund um den Marktplatz in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) müssen sich Autofahrer und Radfahrer auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Die Olsdorfer Straße ist ab sofort ab dem Preestergang Richtung Marktplatz eine Fußgängerzone. Radfahrer dürfen dort laut Gemeinde nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, Autos sind nicht erlaubt. Diese Regelung gelte demnach vorerst für ein Jahr. Es soll getestet werden, ob es zu Problemen im Lieferverkehr kommt. Die Maßnahme gehört zu einem Verkehrskonzept, das die Gemeinde bereits 2021 beschlossen hatte. Besonders in den Sommermonaten kommt es in der Olsdorfer Straße häufig zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Autofahrern. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Marschbahn: Neue Züge und ein weiterer Bahngipfel

Am Nachmittag soll ein neuer, modernisierter Marschbahnzug in Husum (Kreis Nordfriesland) vorgestellt werden. Bei den neuen Zügen wurde laut Geschäftsführung von NAH.SH vor allem die Innenausstattung überarbeitet. Hinzu kommt, dass es im gesamten Zug Steckdosen und WLAN-Verbindungen gibt. Durch eine Lasertechnik der Seitenscheiben habe man zudem einen verbesserten Handyempfang. Und weil die Situation für Pendler auf der Strecke trotz verschiedener Maßnahmen nicht zufriedenstellend sei, findet am Abend laut Kreis Nordfriesland der vierte Bahngipfel in Husum statt. Der Bund hatte am Montag bekanntgegeben, am zweigleisigen Ausbau Niebüll-Westerland festzuhalten. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

